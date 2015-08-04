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Kültür-Sanat

Kötü Kedi Şerafettin geliyor!

Yakında vizyona girecek olan film, ilk Türk yapımı, büyükler için animasyon filmi olacak

04 Ağustos 2015 21:56

Bülent Üstün’ün efsane çizgi roman karakteri “Kötü Kedi Şerafettin” animasyon film olarak sevenleriyle yakında buluşacak. Filmde 'Kötü Kedi Şerafettin'e Uğur Yücel, Şerafettin’in afet sevgilisi Misket’i ise Demet Evgar ses verecek.

Yönetmenliğini Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal’ın yaptığı, senaryosunu Levent Kazak ve Bülent Üstün’ün uyarladığı, yapımcılığını ise Türkiye’nin en büyük animasyon stüdyosu Anima İstanbul’un üstlendiği “Kötü Kedi Şerafettin”; Türkiye’de büyüklere yapılan ilk animasyon filmi olacak.

Seslendirme kadrosunda Uğur Yücel ve Demet Evgar’ın yanı sıra; Okan Yalabık, Ayşen Gruda, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Gökçe Özyol, Cezmi Baskın ve Yekta Kopan yer alıyor.

2011 yılında teaser’ı yayınlanan ve uzun süredir üzerinde çalışılan film, yapımı devam ettiği sırada, Annecy Animasyon Festivali'nin "Work in Progress" bölümüne seçildi.

Yapımcılığını, Türkiye’nin en büyük animasyon stüdyosu Anima İstanbul’un üstlendiği ve 3D animasyon tekniğiyle beyaz perdeye aktarılan “Kötü Kedi Şerafettin”in senaryosunu Levent Kazak ve Bülent Üstün’ün uyarladı.
 

Filmin vizyona giriş tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Konusu:

Sıradan bir ilkbahar sabahı, kötü kedi Şerafettin ile yancıları martı Rıfkı ve fare Rıza akşamki mangal için hazırlıklarını sürdürmektedir. Gelgelelim, aynı gün içinde Şero'nun başına gelmeyen kalmaz. Önce babası Tonguç tarafından evden kovulur, sonra gözüne kestirdiği manitanın ölümüne sebep olur, yetmezmiş gibi düşmanlarının saldırısına uğrar, hayatı boyunca belki de ilk defa aşık olur ve nihayetinde Tacettin adında bir oğlu olduğunu öğrenir.

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