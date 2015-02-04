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Kültür-Sanat

Kötü Kedi Şerafettin'in vizyon tarihi belli oldu

Efsanevi karikatür karakteri Kötü Kedi Şerafettin'in animasyon filmi Kasım 2015'te gösterime girecek

04 Şubat 2015 23:46

Yapımı yılan hikâyesine dönen, Bülent Üstün'ün efsanevi karakteri Kötü Kedi Şerafettin'in animasyon filmi Kasım 2015'te vizyona girecek. Haber, Uykusuz dergisinin resmi Facebook hesabından duyuruldu.

Bülent Üstün'ün 1996 yılında, L-Manyak dergisinde çizmeye başladığı Kötü Kedi Şerafettin, namıdiğer Şero bugün çizgi roman, karikatürseverler için efsane konumunda.

Sokakların tekinsiz kedisi Şero'nun yapımı yılan hikâyesine dönen; bir ara rafa kaldırılan, ardından tekrar başlanan animasyon filmi nihayet vizyona girecek. Haber, Uykusuz dergisinin resmi Facebook hesabından duyurulurken, animasyon stüdyosu ve prodüksiyon şirketi Anima İstanbul da afişi paylaştı.

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