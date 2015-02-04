Kötü Kedi Şerafettin'in vizyon tarihi belli oldu

Yapımı yılan hikâyesine dönen, Bülent Üstün'ün efsanevi karakteri Kötü Kedi Şerafettin'in animasyon filmi Kasım 2015'te vizyona girecek. Haber, Uykusuz dergisinin resmi Facebook hesabından duyuruldu.

Bülent Üstün'ün 1996 yılında, L-Manyak dergisinde çizmeye başladığı Kötü Kedi Şerafettin, namıdiğer Şero bugün çizgi roman, karikatürseverler için efsane konumunda.

Sokakların tekinsiz kedisi Şero'nun yapımı yılan hikâyesine dönen; bir ara rafa kaldırılan, ardından tekrar başlanan animasyon filmi nihayet vizyona girecek. Haber, Uykusuz dergisinin resmi Facebook hesabından duyurulurken, animasyon stüdyosu ve prodüksiyon şirketi Anima İstanbul da afişi paylaştı.