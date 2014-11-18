Köşk’teki tarihî eserler, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na taşınıyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün çabalarıyla restorasyondan geçirilen tablo ve vazolar ile yerli ve yabancı ressamların eserlerinin yer aldığı koleksiyon, Çankaya Köşkü’nden ‘Ak Saray’ olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taşınıyor.

Alınan bilgilere göre, güvenlik gerekçesiyle akşam başlayan taşıma işlemleri, gece yarısına kadar sürüyor. Vazo ve metal parçalar taşındı. Dün gece ise 350 tablonun 'Ak Saray’a götürüldüğü öğrenildi. Kalan eserlerin ise önümüzdeki günlerde taşınması planlanıyor.

Zaman’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı tablo ve çerçevelerin restorasyon ve konservasyonları, 16 Ekim 2012 tarihinde Rijks Müzesi’yle (Kraliyet Müzesi) bir sözleşme imzalanarak yapıldı. Uzman tablo restoratörü Barbara Schoonhoven’in önderliğinde yapılan çalışmalarda 43 tarihî tablo restore edildi. Çalışmaların bir bölümü İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tablo Restorasyon Stüdyosu’nda yapıldı. Çankaya’da restore edilen eserler arasında Mimarzade Mehmed Ali Bey’in alegorik tablosuyla, Ayvazovski’nin ‘Kış’ ve Hollandalı ressam Petrus van Schendel’ın 1841 tarihli ‘Balık Pazarı’ adlı tabloları da var. Atatürk’ün taşınması sırasında Dolmabahçe Sarayı’ndan Çankaya’ya getirilen eserlerin arasında dünya resminin değerli isimlerinden Gerome, Boulanger, Emile van Marcke’a ait eserler olduğu gibi Türk resmini temsilen Şevket Dağ, Halil Paşa, Hoca Ali Rıza, Ömer Adil, Fikret Mualla’nın eserleri de bulunuyor.