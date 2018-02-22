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Eğitim

Koruma altındaki çocuklara "Değerler Eğitimi Kampı": Din eğitimi verilecek

Verilen eğitimler arasında, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, Kuran'ı Kerim gibi konular yer aldı

22 Şubat 2018 13:01

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’yla “Değerler Eğitimi Kampı” düzenledi. Kastamonu’da düzenlenen ve 16 ilden 157 çocuğun katılımıyla gerçekleşen eğitim kampında Diyanet’in görevlendirdiği din görevlileri eğitimci olarak görev aldı. Devlet koruması altındaki çocukların katıldığı kampta verilen eğitimler arasında, “Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, Kuran’ı Kerim, şükür, batıl inançlar, tatlı dil ve güler yüz” gibi konular yer aldı. Çocuklara, manevi ve ahlaki değerlere yönelik eğitimlerin verildiği belirtildi. 

Eğitimciler din görevlileri

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2011 yılında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen eğitime 13 ila 18 yaş arasındaki çocukların katıldığı öğrenildi. Din görevlilerinin yanı sıra çocuk alanında çalışan meslek elemanlarının da eğitimci olarak yer aldığı etkinliğin amacı, “Çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklar için günlük hayatta kullanabilecekleri ve yaşlarına göre indirgenmiş bir anlatımla dini, manevi ve ahlaki değerlere yönelik eğitimler verilmesi” ifadesiyle açıklandı.


Sürekli hale getirilecek

Kapsamının ve içeriğinin çocuklara göre düzenlendiği savunulan ve çocuklara günlük hayatta kullanabilecekleri bilgileri aktarmak iddiasında olan eğitimde işlenen konulardan biri de çocuk istismarı oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, din görevlilerinin “mahremiyet bilinci”ni anlattığı eğitimlerin sürekli hale getirileceği ifade edildi. Benzer eğitimlerin kamu kuruluşlarında görev yapan personele yönelik olarak da düzenleneceği bildirildi. Koruma ve bakım altındaki çocukların “hayata kazandırılması” amacıyla verilen eğitimlerin konu başlıkları arasında “Şükür, kanaatkarlık, sabır, Allah sevgisi, ibadetin kazandırdıkları, temel ilmihal bilgileri” yer aldı.

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