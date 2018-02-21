MEB, Nur Cemaati'ne yakın Hayrat Vakfı ile protokol imzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Nur Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı ile protokol imzaladı. MEB 6 yıl önce Osmanlıca dersi gerekçesiyle kapılarını açtığı Hayrat Vakfı’na şimdi de “değerler eğitimi” adı altında yeni izinler verdi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında dini vakıf, okullarda yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer, panel, konferans, kurs ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. Bakanlık okullarda HASEV, Çay House, Sözler Köşkü, Çınaraltı gibi Nurcu grupların ardından son olarak önceki gün de Nur Cemaati’nin “Yazıcılar” kolundan Hayrat Vakfı ile protokol imzaladı. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Said Nursi’nin vekili olarak tanımladıkları Ahmet Husrev Altınbaşak tarafından kurulan Hayrat Vakfı’nın protokol öncesinde de farklı illerdeki okullarda 5 yaşındaki çocuklardan başlayarak her düzeyde dini eğitimler verdiği, yarışmalar düzenlediği, AKP’li yöneticiler ve milli eğitim müdürlerinin katılımıyla sertifikalar dağıttığı ortaya çıktı.

Bakanlık duyurdu

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, dinci Hayrat Vakfı ile imzaladığı protokolü resmi sayfasından “imza töreni” diyerek duyurdu. “İşbirliği protokolü”nün içeriği açıklanmazken, genel müdürlüğe bağlı bütün liseler vakfa açıldı. Protokol kapsamında “Osmanlı Türkçesi dersi ile değerler eğitimi konularında farkındalık oluşturmak, önemini kavratmak, millî ve manevi değerlerimize katkı” sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Bakanlıkta 19 Şubat’ta gerçekleştirilen imza törenine Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yavuz ile vakıf üyeleri katıldı.

Kapıyı Erdoğan açtı

Nurcu Hayrat Vakfı’na MEB’in kapıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014’te birçok konuşmasındaki “İsteseler de istemeseler de Osmanlıca öğrenilecek” sözlerinin ardından açıldı. Bakanlığa Osmanlıce öğretmek için başvuran Hayrat Vakfı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 5 yıllık iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında okulları Nurculara açan bakanlık, imzalanan metne MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nü de ekleyerek vakfın yurtdışına da bakanlık katkıları ile yayılmasına olanak sağladı.

Devlet ‘Hayrat’ izinde

2011 yılında Osmanlıca kursları açacağını duyuran Hayrat Vakfı, Türkiye ve Afrika kıtasına yayıldı. Vakıf 2014’ten itibaren aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de yer aldığı 50 şehirde önce halk eğitim merkezlerinde sonra da devlet okullarında ve barolarda Osmanlıca kursu adı altında dini eğitimler, kurslar, yaz okulları, yarışmalar, ödül törenleri düzenledi. Valiler ve il milli eğitim müdürlerini sıkça ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştiren Nurcu vakfın kurslarını eski eğitim bakanı Nabi Avcı da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da ziyaret etti.

Hayrat etkinlikleri

Nurcu vakıf Osmanlı Türkçesi adı altında ülkenin birçok yerinde etkinlik düzenliyor:

5 yaşında yaz okulu: Vakıf Kocaeli’nde 5 yaşından başlayarak çocuklara Kur’an-ı Kerim, Siyer, İlmihal, Adab-ı Muaşeret, İman ve Ahlak derslerinden oluşan Yaz Okulu düzenledi. Sivas’a Şems-i Sivasî İmam Hatip Ortaokulu ile işbirliği kapsamında vakıf, 194 öğrenciye dini eğitim verdi. Sertifika törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, AKP Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan 600 kişi katıldı.

TÜGVA ile işbirliği: Denizli’de Bilal Erdoğan’ın TÜGVA’sı ile işbirliği yapan vakıf, il genelinde ders verdiği öğrenciler için yarışmalar düzenledi.

Cinsiyet renkli Kuran: Antalya’da kız öğrencilere pembe Kur’an-ı Kerim, erkek öğrencilere ise mavi Kur’an-ı Kerim dağıttı.

Cumhuriyet karşıtı: Vakfın ruhani önderi kabul ettiği Said Nursi’nin hayatına ilişkin anlattıklarında da cumhuriyetin ilk yılları için “dinsizlik komiteleri, zulüm ve işkence dönemi” ifadeleri kullanılıyor.