Koruköy’de gözaltına alınan Abdi Aykut tutuklandı!

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'de gözaltında şiddet gördüğü fotoğrafı basına yansıyan Abdi Aykut tutuklandı.

Sosyal medya hesabından Abdi Aykut'un şiddet gördüğünü gösteren fotoğrafı paylaştığı için CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma yaşanmıştı. İşkence iddialarına ilişkin herhangi bir yalanlama yapmayan Soylu, hukuksuzluk yapılmadığını savunarak "Yaşlı dediğiniz o adam teröre ev sahipliği yapıyor" demişti.

Dihaber’de yer alan habere göre, savcılıkta ifadeleri alınan Abdi Aykut, Sabi Bayhan isimli vatandaş ve Doğanlar köyü muhtarı Muzaffer Sarı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sarı ve Aykut "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklanırken Sabri Bayhan serbest bırakıldı.