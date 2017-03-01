T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koruköy’de gözaltına alınan Abdi Aykut tutuklandı!

Abdi Aykut'un şiddet gördüğü fotoğraflar basına yansımıştı

01 Mart 2017 23:48

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'de gözaltında şiddet gördüğü fotoğrafı basına yansıyan Abdi Aykut tutuklandı.

Sosyal medya hesabından Abdi Aykut'un şiddet gördüğünü gösteren fotoğrafı paylaştığı için CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma yaşanmıştı. İşkence iddialarına ilişkin herhangi bir yalanlama yapmayan Soylu, hukuksuzluk yapılmadığını savunarak "Yaşlı dediğiniz o adam teröre ev sahipliği yapıyor" demişti.

Dihaber’de yer alan habere göre, savcılıkta ifadeleri alınan Abdi Aykut, Sabi Bayhan isimli vatandaş ve Doğanlar köyü muhtarı Muzaffer Sarı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Sarı ve Aykut "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklanırken Sabri Bayhan serbest bırakıldı.

ETİKETLER

abdi aykuttutuklamaişkence

İlgili Haberler

Tanrıkulu’ndan Soylu’ya sert cevap: Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!

"Yaşlı bir köylüye işkence yapıldığı iddiasına yanıt veremeyip..."

Diyarbakır Barosu’ndan işkence iddiasına suç duyurusu

Koruköy'den 15 gündür haber alınamıyor...

İçişleri Bakanı'ndan 'işkence' yanıtı: Hukuksuzluk yok, yaşlı dediğiniz o adam teröre ev sahipliği yapıyor!

CHP'li Tanrıkulu, Koruköy'de işkence iddialarını gündeme getirmişti

CHP’li Tanrıkulu: Ben milletvekiliyim, görevimi yaptım; Bakan Soylu’nun yapması gereken….

"Türkiye’de en kolay iş insanları hain, bölücü, terörist olarak ilan etmektir"

Koruköy'de gözaltına alınan köylüler: İşkence yaptılar; "Ajanlık yaparsanız serbestsiniz" dediler!

"Oğlumu döverlerken görmeme izin vermediler. Bahçedeydim onu dövdüklerinde bana sesi geldi, ben yere yığıldım"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24