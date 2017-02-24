CHP’li Tanrıkulu: Ben milletvekiliyim, görevimi yaptım; Bakan Soylu’nun yapması gereken….

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mardin’de işkence gördüğü iddia edilen bir kişinin fotoğrafı paylaştığı için kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Ben milletvekiliyim, insanların haklarını korumak görevim. Eğer saklarsam bu iddiayı kendi geçmişime yenilirim. Ben doğru olanı yaptım. Bakan Soylu’ya düşen görev şudur, 'Bu iddia paylaşıldı, hemen araştıracağım' demesi lazım” ifadelerini kullandı. Tanrıkulu, kendisini “terör propogandası" yapmakla suçlayan Soylu’ya “Türkiye’de en kolay iş insanları hain, bölücü, terörist olarak ilan etmektir” dedi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’a konuşan Tanrıkulu, şunları söyledi:

Bir arkadaşım gönderdi Mardin’de avukat. Bunu sosyal medya hesabından başbakanlığa bildirdim. Böyle bir iddia var, ne yapacaksınız? Sosyal medya hesabımdan bana geldiği gibi Başbakanlıkla paylaştım. Daha ne olsun? Gizli saklı bir iş yapmamışım ki. Türkiye’de en kolay iş insanları hain, bölücü, terörist olarak ilan etmektir. Eğer suçluluk telaşı olmasa bu kalıbı kullanmazlar. Ben milletvekiliyim, insanların haklarını korumak görevim. Eğer saklarsam bu iddiayı kendi geçmişime yenilirim. Ben doğru olanı yaptım. Soylu’ya düşen görev şudur, bu iddia paylaşıldı, hemen araştıracağım demesi lazım. Bu köylü ile ilgili değil, orada yapılan operasyonla ilgili çok sayıda köylüye bunların yapıldığına dair iddialar var. Ben terörü Diyarbakır Barosu Başkanıyken orada kınamış bir insanım. Biz 90’lı yıllarda hem insan haklarını savunuyorduk, hem teröre karşı çıkıyorduk. Terörle suçlamak acizliktir. Böyle olduğu için 80’li, 90’lı yıllarda böyle yaklaşıldığı için Kürt sorunu bu hale geldi. Biz teröre, terör yöntemlerine karşıyız. Bu bombayı yapanlara bin kere lanet olsun. Bana iletilen başka iddialar da var, somut olmadığı için paylaşmadım. TBMM Genel Kurulu’nda gösterdim bu fotoğrafı. Benden önceki vekiller tartıştılar. Ben biliyorum, bu adam kayıp değil. 17 Şubat’ta gözaltına alınmış, 18’inde gözaltındayken Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış.