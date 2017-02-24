Tarık Ziya Ekinci'den Bakan Soylu'ya: Demirtaş'a yaptığınız hakareti aynen size iade ediyorum!

HDP'nin Danışma Kurulu üyelerinden Tarık Ziya Ekinci, referandum süreci üzerinden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “Demirtaş denen o adam müsveddesi de milleti birbirine kırdırmak için meydanlara çağırıyor” ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. "Demirtaş'a yapılan hakaret bütün sevenlerine ve onun şahsında HDP'ye oy verenlerin tümüne yapılmış bir hakarettir" diyen Ekinci, "Ben de HDP seçmeni olduğum için Demirtaş'a yaptığınız hakareti şahsıma yapılmış bir hakaret sayıyor ve size aynen iade ediyorum" ifadesini kullandı.

Tarık Ziya Ekinci'nin T24'le paylaştığı mesajı şöyle:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya;

Bakan olmak size vatandaşa hakaret etme hakkı vermez. Size tevdi edilen makamı keyfi olarak kullanma hakkınız yoktur. Selahattin Demirtaş oy verdiğim partinin genel başkanı ve Türkiye'nin en yetenekli en değerli siyaset adamıdır. Ona yapılan hakaret bütün sevenlerine ve onun şahsında HDP'ye oy verenlerin tümüne yapılmış bir hakarettir. Ben de HDP seçmeni olduğum için Demirtaş'a yaptığınız hakareti şahsıma yapılmış bir hakaret sayıyor ve size aynen iade ediyorum."