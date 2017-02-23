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İçişleri Bakanı: Demirtaş denen o adam müsveddesi…

Soylu, Kılıçdaroğlu'na "Adamlarını derle topla" dedi

23 Şubat 2017 21:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 gündür haber alınamayan Koruköy için Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na tepki gösterdi. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Adamlarını derle topla” ifadesini kullandı. Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de “Demirtaş denen o adam müsveddesi de milleti birbirine kırdırmak için meydanlara çağırıyor” ifadelerini kullandı. Soylu, HDP'nin sandık üzerinde baskısı olduğunu iddia ederek, "Şu referandum bitsin bak neler olacak'' dedi.

Soylu, 8 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" sonrası AKP İl Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Türkiye Konferansı"na katıldı.

Tanrıkulu, Koruköy’de gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı iddia edilen Abdi Aykut’la ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı. Soylu, Tanrıkulu’nun paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu’na şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onların teminatı olmasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Çok net şekilde söylüyorum. Burada bu millet büyük bir mücadele yapıyor. İstiklal mücadelesi... 4 gündür, 5 gündür, 6 gündür, 7 gündür susuyoruz, söz söylemiyoruz. 85 kilogram patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Ankara'da İstanbul'da, ülkemizin her tarafında bir şer odakları odaklanmış, oradan bu ülkenin yarınlarını karalamaya, ülkemizin birliğini bozmaya, oradaki insanları korkutmaya, orayı kendine sığınak alanı olarak görmeye, oradan iş adamlarına 'şu kadar para göndereceksiniz, evlatlarınızı Kandil'e göndereceksiniz.' diyor. Neyin tarafındasınız siz? Türkiye kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi de demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde vermektedir.”

"Şu referandum bitsin..."

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