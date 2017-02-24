İçişleri Bakanı'ndan 'işkence' yanıtı: Hukuksuzluk yok, yaşlı dediğiniz o adam teröre ev sahipliği yapıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Mardin'de 15 gündür haber alınamayan köyde çekildiği iddia edilen fotoğraf için sorduğu soruya cevap verdi. Soylu, “Bir yaşlıdan bahsediyor. 'Ona işkence ediyorsunuz' diyor. Hukuk devletinin dışında hiçbir şey yapılmıyor. O yaşlının bulunduğu evi biz 5 aydır takip ediyoruz. O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor” dedi.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de köylülerin yoğun baskı altında tutuldukları ve işkenceye maruz kaldıkları iddialarını Twitter'dan bir fotoğraf paylaşarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormuştu.

Soylu, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü nedeniyle Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene katıldı. Soylu, işkence iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Terörle mücadele ediyor Türkiye. Terörle mücadele sürerken bir muhalefet milletvekili çıkıp, 'Mardin’de Koruköy’de ne oluyor? Orada bir köyü neden çevirdiniz?' diye soru soruyor. 'Orada işkence yapıyorsunuz' diye bir anlayışı ortaya koyuyor. Bir yaşlıdan bahsediyor. 'Ona işkence ediyorsunuz' diyor. Hukuk devletinin dışında hiçbir şey yapılmıyor. O yaşlının bulunduğu evi biz 5 aydır takip ediyoruz. O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor. O köyde güvenlik güçlerimiz var. Köyün altını tamamen sığınağa çevirmişler. Belli ki bir hazırlığın içerisindeler. Orada çatışma hala daha sürüyor. Köyde bombaların, el yapımı patlayıcıların, Kalaşnikofların ve bu tür hazırlıkların ne işi var? Orayı üs haline getirdiler. Bunlar olurken çıkıp muhalefet partisinin birkaç milletvekili bana soru soruyor. Bana ne soruyorsun, git Kandil’e sor, git Karayılan’a sor da sana anlatsın ne olduğunu."

Tanrıkulu-Soylu tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusaybin’de 14 gündür haber alınamayan Koruköy’de bir vatandaşın işkence gördüğü iddiasını dile getirdiği için kendisini “terör propogandası” yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt vermişti.

Soylu, Koruköy’e dair sorduğu sorunun cevabını alamadığını belirtirken "Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!” demişti.

Tanrıkulu, Twitter hesabından ayrıca şu mesajı paylaşmıştı:

"Yaşlı bir köylüye işkence yapıldığı iddiasına yanıt veremeyip 'vatan-millet-sakarya' söylemiyle suçunuzu örtemezsiniz!”

Soylu ne demişti?

Tanrıkulu, Koruköy’de gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı iddia edilen Abdi Aykut’la ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı. Soylu, paylaşım sonrası Tanrıkulu’nu hedef alarak Kılıçdaroğlu’na şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onların teminatı olmasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Çok net şekilde söylüyorum. Burada bu millet büyük bir mücadele yapıyor. İstiklal mücadelesi... 4 gündür, 5 gündür, 6 gündür, 7 gündür susuyoruz, söz söylemiyoruz. 85 kilogram patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Ankara'da İstanbul'da, ülkemizin her tarafında bir şer odakları odaklanmış, oradan bu ülkenin yarınlarını karalamaya, ülkemizin birliğini bozmaya, oradaki insanları korkutmaya, orayı kendine sığınak alanı olarak görmeye, oradan iş adamlarına 'şu kadar para göndereceksiniz, evlatlarınızı Kandil'e göndereceksiniz.' diyor. Neyin tarafındasınız siz? Türkiye kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi de demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde vermektedir.”