Tanrıkulu’ndan Soylu’ya sert cevap: Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusaybin’de 14 gündür haber alınamayan Koruköy’de bir vatandaşın işkence gördüğü iddiasını dile getirdiği için kendisini “terör propogandası” yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Soylu, Koruköy’e dair sorduğu sorunun cevabını alamadığını belirtirken “Tanrıkulu’ndan Soylu’ya cevap: Suçunuzu yüzünüze vuranlara terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!” dedi.

Tanrıkulu, Twitter hesabından ayrıca şu mesajı paylaştı:

"Yaşlı bir köylüye işkence yapıldığı iddiasına yanıt veremeyip 'vatan-millet-sakarya' söylemiyle suçunuzu örtemezsiniz!"

Soylu ne demişti?

Tanrıkulu, Koruköy’de gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı iddia edilen Abdi Aykut’la ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı. Soylu, paylaşım sonrası Tanrıkulu’nu hedef alarak Kılıçdaroğlu’na şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onların teminatı olmasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Çok net şekilde söylüyorum. Burada bu millet büyük bir mücadele yapıyor. İstiklal mücadelesi... 4 gündür, 5 gündür, 6 gündür, 7 gündür susuyoruz, söz söylemiyoruz. 85 kilogram patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Ankara'da İstanbul'da, ülkemizin her tarafında bir şer odakları odaklanmış, oradan bu ülkenin yarınlarını karalamaya, ülkemizin birliğini bozmaya, oradaki insanları korkutmaya, orayı kendine sığınak alanı olarak görmeye, oradan iş adamlarına 'şu kadar para göndereceksiniz, evlatlarınızı Kandil'e göndereceksiniz.' diyor. Neyin tarafındasınız siz? Türkiye kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi de demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde vermektedir.”