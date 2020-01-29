Koronavirüsün ekonomik bilançosu: 1,5 trilyon dolar buhar oldu, küresel şirketler kepenk kapatıyor

Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı dün 132'ye yükselirken, salgının ekonomik bilançosu da ağırlaşıyor. Bloomberg, 20 Ocak'tan bu yana geçen 10 günde küresel borsalardan 1,5 trilyon doların buhar olduğunu duyurdu.

Bloomberg'in verilerine göre 20 Ocak'tan bu yana geçen 10 günde küresel borsalardan 1,5 trilyon dolar buhar oldu. Asya hisselerinin hemen hemen tamamı en kötü performansı gösteren varlık oldu. Virüsün dalgalanmaya yol açacağı endişesi nedeniyle yatırımcılar petrol ve sanayi malları yatırımından vazgeçiyor. Hammaddeler yüzde 4,5 ile en yüksek düşüşü yaşarken, güvenli liman altının fiyatı hızla yükseliyor.

Çin'de 2003'te etkili olan şiddetli akut yolu sendromuna (SARS) karşı kurulan Ulusal Uzmanlar Grubu uzmanı Lin Ciangtao, 3 Şubat'a kadar ertelenen Çin Yeni Yılı tatilinin bitmesiyle salgının ikinci kez zirve yapmasından endişe duyduğunu açıkladı. Tatil nedeniyle kapalı olan borsanın 3 Şubat sonrası, nasıl tepki vereceği de belirsiz.

Vuhan bir ticaret merkezi

İş dünyasını en çok korkutan detay yaklaşık 6 bin kişiyi etkileyen virüsün başladığı yer Vuhan'ın bir üretim, lojistik ve ticaret merkezi olması.

Bloomberg Tedarik Zinciri Endeksi'ne göre 500'den fazla fabrika ve tesise sahip Vuhan, 2 bin Çin şehri arasında 13'üncü sırada. Hubei Eyaleti'nin başkentinde çoğunlukla otomotiv ve ulaşım endüstrileri hâkim.

Starbucks'ın Çin'deki kafelerinin yarısı kapalı

Birçok büyük şirket Vuhan'daki hatta Çin'deki bazı tesislerini boşaltırken, çalışanlarını ülkeden çıkartanlar oldu. Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, Çin'deki 2 bin kafesini kapattı.

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KFC ve Pizza Hut da Hubei eyaletindeki birçok dükkânını kapatma kararı aldı. Bu iki restoran zincirine daha sonra McDonald's da katıldı.

Japonya'nın en büyük süpermarket operatörü Aeon, Vuhan'daki üç marketini kapattı. Şehirdeki satışların yarı yarıya düşmesi beklenirken, beş büyük süpermarketin günlük gıdaları sınırlı şekilde satması talimatı verildi.

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Toyota'nın fabrikaları 11 gün kapalı

Toyota, Çin'deki fabrikalarında üretimi 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, Kanadalı sigorta şirketi Sun Life Financial, Credit Suisse ve Morgan Stanley gibi küresel bankalar, çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.

Japon otomobil üreticisi Nissan, tüm yabancı çalışanlarını ve ailelerini Vuhan'dan, Japon hükümetinin sağladığı özel uçakla çıkarma kararı aldı.

Honda da çalışanlarını bölgeden çıkartırken operasyonları yürütmek için birkaç personel kaldı.

Tesla'nın toplam satışlarının yüzde 82'si Çin'e

Bernstein araştırma şirketi, dünyanın en yüksek elektrikli araç talebine sahip Çin'de Tesla satışlarının geçen yıl yaklaşık 8 milyon adet olduğunu belirtti.

Apple, üretim kayıplarını nasıl azaltabilecekleri konusunda şehirdeki tedarikçileri ile görüşmeye devam ediyor. Teknoloji devinin tüm iPhone'ları Çin'in Zhengzhou kentinde Tayvanlı Foxconn tarafından üretiliyor.

En geniş ekran formatıyla gösterim yapan sinema devi Imax ise Çin'deki film gösterimlerini erteleyeceklerini söyledi.

MKM Partner'sın verilerine göre, Çin'in hâlihazırda tatilde olması nedeniyle Imax'in kaybı en az 60 milyon dolar olacak. Ancak virüs salgınının birkaç hafta daha devam etmesiyle kayıp 200 milyon dolara kadar çıkabilir.

Eldiven satışları patladı

Dünyanın en büyük medikal eldiven üreticisi Top Glove Corp'un Yönetim Kurulu Başkanı Lim Wee Chai, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, satışlarda yüzde 25 artış beklediklerini söyledi. Şirketin yılsonu için hedefi yüzde 10 ile yüzde 15'ti.

İsviçre merkezli UBS ve ABD'li Goldman Sachs, çalışanlarının Çin'e gitmesini yasaklarken HSBC, Hong Kong'a iş seyahatlerini 11 Şubat'a kadar iptal etti.