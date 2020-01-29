Starbucks, Koronavirüs nedeniyle 2 bin şubesini kapattı

Kahve zinciri Starbucks, Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Starbucks CEO’su Kevin Johnson, salgın nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullara karşı aldıkları önlemler ve sürecin sonuçlarına dair şeffaf olacaklarını açıkladı.

Bloomberg’in aktardığına göre şirket ayrıca, ülkedeki tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle bu ülkedeki menülerinde de değişikliğe gitti. Şirketin Çin’de 4 binin üzerinde şubesi bulunuyor.

Starbucks’ın yanı sıra başka gıda zincirleri de başta Vuhan olmak üzere salgının yoğun olduğu yakın illerdeki restoranlarını geçici olarak kapattı.