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Sağlık

İki dev havayolu şirketi Çin uçuşlarını durdurdu

İngiliz British Aiways'in ardından Alman Lufthansa da, Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçuşlarını durdurdu

29 Ocak 2020 18:49

Çin'deki Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı İngiliz British Airways'den sonra Alman havayolu şirketi Lufthansa da, Çin'e düzenlediği tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

Lufthansa'nın Çin'in Nanjing kentinden Frankfurt uçağında şüpheli bir Koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından vaka sayısının artmasından ötürü Çin'e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, uçuş seferlerinin Koronavirüsünün seyrine göre belirleneceği ifade edildi.

British Airways de, Çin'e olan bütün direk uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

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