Koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor; "Diyarbakır alarm veriyor, hasta yatışı yapılamıyor, ameliyatlar durduruldu"

Kısıtlamaların kaldırılması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından Koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor. Vaka sayısının en çok arttığı illerden biri olan Diyarbakır’da hastaneler ve yoğun bakım servisleri doldu, yoğunluk nedeniyle gelen hastaların yatışı yapılamıyor. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya “Ameliyatlar durduruldu, neredeyse bütün sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Diyarbakır alarm veriyor, hiç bu kadar kötü olmamıştı” dedi.

TIKLAYIN - Türkiye'de Koronavirüs | 122 kişi daha hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 27 bine dayandı!

Sputnik’ten Sertaç Kayar’ın haberine göre, Diyarbakır’da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 4. pik yaşanıyor. Aşılama oranının düşük, vaka sayılarının yüksek olduğu kentte, kamu ve özel hastaneler dolup taştı. Geçen hafta günlük bin vakanın çıktığı kentte, bu hafta günlük vaka sayısı 2 bine çıktığı belirtiliyor.

TIKLAYIN -İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı

"Yoğun bakımlar, servisler her yer dolu, dün yer olmadığı için hasta yatırılamadı"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, aşılanma konusunda yeterli kampanyanın yapılmadığına, STK’ların yaptığı aşı çağrılarında 24-25 bine çıkan aşılanma geçen Perşembe gününden itibaren stokta ciddi sorunlar olduğunu söyledi.

"Diyarbakır’da durum çok kötü ve çok sıkıntılı" diyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kovid için açılan servisler hemen doluyor. Dün Diyarbakır’da hasta yatırılamadı. Yoğun bakımlar, servisler her yer dolu. Özel hastanelerden sadece bir hastane hasta kabul ediyor o da dolu. Yatırılması gereken hastalar yatırılamıyor ve acilde yatırılması gereken hastalar da eve gönderilmeye başlandı. Hiç bu kadar kötü olmamıştı."

Yerlikaya "Kampanyalarla birlikte aşılama oranı günlük 25 binlere kadar çıktı. Halkın aşıya talebi oldu ama bu kez aşı tükendi. Şu an randevu sistemi tekrar açıldı ve giderileceği söyleniyor ama gerçekten Diyarbakır alarm veriyor. Hiç bu kadar kötü olmamıştı. Endişe verici varyantların bulunduğu ortamda süreç sıkıntılı bir hal aldı."

"Ameliyatlar durduruldu, neredeyse bütün sağlık hizmetleri durma noktasına geldi"

Kovid-19 hastalarındaki yüksek artış nedeniyle Diyarbakır’da ameliyatların yapılmadığını ve sağlık hizmetinin durma noktasına geldiğini ifade eden Yerlikaya şunları söyledi:

"Kovid dışında hastaların sağlık hizmeti alamaması ayrı bir sıkıntı. Mesela Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümü yeni hasta kabul etmiyor. Normal sağlık ihtiyacı olan yurttaşlar da bütün sağlıkçıların ve bütün hekimlerin Kovid'e yönelmesinden kaynaklı sağlık hizmetine ulaşamıyor. Ameliyatlar durduruldu, neredeyse bütün sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Vakalarda da ölümlerde de artışlar var. Günlük 2 bin vaka çıkıyor. Vefat sayısı da günlük 14-15 bulan günler oluyor. Vefatların tamamı aşısı tamamlanmamış olanlardır. Mesela 2 doz Sinovac olmuş ama bu yeterli değil 1 doz Biontech olması gerekir ya da 2 doz Biontech olması gerekir."