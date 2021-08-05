İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" dedi.

Vaka sayısı en çok artan 5 il

Vaka sayısı son bir haftada en çok artan iller Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu.

Koca, "Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" çağrısı yaptı.