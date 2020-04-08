Koronavirüs TikTok’a yaradı: Çin’den dünyaya yayılan uygulamayı indirenlerin sayısı 1 milyara dayandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde evde daha fazla vakit geçiren yetişkinler TikTok uygulamasını indirdi, uygulamayı indirenlerin sayısı bir milyara dayandı.

Mobil uygulama analiz firması SensorTower’a göre, 60 saniyeyi aşmayan fakat çoğunlukla 15 saniye civarında videolar yüklenen TikTok uygulamasını mart ayında 65 milyon kişi indirdi. Ocak ayında 800 milyon kişinin indirdiği uygulama neredeyse 1 milyar kere telefonlara yüklemiş oldu. Uygulamanın sahibi Çin şirketi ByteDance ise bu tarz verileri açıklamıyor.

"İnsanlar her gün diğer mecralardan olumsuz haberler duyuyorlar; TikTok'a insanların ihtiyacı var”

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, Çin’den dünyaya yayılan TikTok uygulamasını indirenlerin sayısı 1 milyara dayandı. Uzmanlar, Çin şirketi ByteDance’in sahip olduğu TikTok’un Koronavirüs salgını sırasında niye büyüdüğünü, "İnsanların her gün diğer mecralardan duydukları olumsuz haberleri düşündüğümüzde, TikTok farklı bir şey ve bence insanların şu an buna ihtiyacı var” sözleriyle anlattı.

"İnsanların TikTok'a ilgi duyması için arkada güzel bir zemin olmasına gerek yok"

Şirketlere TikTok’ta nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti satan Pentos’un kurucusu Thibault Le Ouay ise, insanların uygulamaya ilgi duyması için arkada güzel bir zemin olmasına gerek olmadığını vurguladı.

Paris’te 6 ve 3 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte Koronavirüs nedeniyle evde kalan Cecile isimli bir kadın, bir arkadaşının video yollaması üzerine, uygulamayı hemen indirdiğini ve kendi görüntülerini yüklemeye başlattığını anlattı. Cecile, "Kendime dedim ki, yalnızca 15 dakikalığına da olsa çocuklarla birlikte eğlenceli vakit geçirebiliriz. ‘Haydi video çekiyoruz’ dediğimde hemen hazırlar, bu onları güldürüyor" dedi.

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