TikTok'tan "çirkin, yoksul, engelli" ayrımcılığı

Kısa videoların çekildiği TikTok'un uygulamanın ilk açıldığı sayfada görülen karışık seçki videolarda "çirkin, yoksul, engelli" görünen insanların çektiği videoların görünmesini engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Şirket, kararın "zorbalıkla mücadele" için alındığını söyledi.

Intercept adlı internet sitesinin çıkardığı belgelerde sosyal medya uygulaması TikTok'un "Sizin için seçtiklerimiz" sekmesi için içerik seçerken nelere dikkat ettiği görüldü. Uygulama arabulucularının "anormal vücut tipi, çirkin yüz hatları, aşırı kilo" gibi özelliklerde kullanıcıların videolarını öne çıkarmama konusunda direktif aldığı ortaya çıktı.

Aynı direktifin içeriklerin çekildiği ortamlar için de verildiği görüldü. Kullanıcıların "yoksul" görünen ortamlarda çektiği videoların öne çıkarılması istenmedi.

TikTok sözcüsü şirketin bu tutumunun zorbalığın önüne geçmek için olduğunu söyledi.