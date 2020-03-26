Koronavirüs'ten ölen Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın doktoru ve korumasında da Koronavirüs tespit edildi. İki isim de yoğun bakımda tedavi görüyor.

Tedavi Gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın eşinin ardından orduda görevli askeri hekimde ve korumasında da Koronavirüs saptandı.

KRT TV'den Çağdaş Ulus'un haberine göre Koronavirüs nedeniyle tedavi gören doktorun, Aytaç Yalman’ın eşiyle birlikte Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilirken doktorun Fenerbahçe Orduevi’nde görevli olduğu belirlendi. Aytaç Yalman’ın korumasının da Koronavirüs'e yakalandığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Yalman’ın 15 Mart'taki vefatı sonrası da ailesiyle yaşadığı Fenerbahçe Orduevinde Koronavirüs önlemleri artırılmış Yalman’ın spor yaptığı Orduevindeki salona gidenlerin test yaptırmak için hastanelere başvurduğu öğrenilmişti.

TIKLAYIN - Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman'ın doktoru ve korumasında da virüs görüldü