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Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman'ın doktoru ve korumasında da virüs görüldü

25 Mart 2020 17:24

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın tedavi sürecinde yanında bulunan doktorunda ve korumasında da Koronavirüs tespit edildi. Yalman'ın doktoru ve korumasının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Tedavi Gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın eşinin ardından orduda görevli askeri hekimde ve korumasında da Koronavirüs saptandı.

KRTTV- Çağdaş Ulus'un haberine göre, Koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın doktorun, Aytaç Yalman’ın eşiyle birlikte Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Doktorun Fenerbahçe Orduevi’nde görevli olduğu belirtilirken, Yalman’ın korumasının da Koronavirüs tespit edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Yalman’ın 15 Mart'taki vefatı sonrası da ailesiyle yaşadığı Fenerbahçe Orduevinde Koronavirüs önlemleri artırılmış Yalman’ın spor yaptığı Orduevindeki salona gidenlerin test yaptırmak için hastanelere başvurduğu öğrenilmişti.

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