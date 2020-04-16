Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aştı

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 2 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 137 bini geçti.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de 638 binden fazla insan enfekte oldu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısını ise 30 bini aştığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün duyurduğuna göre, ABD'den sonra dünyadaki vakaların ikinci kaynağı olan Avrupa'da bazı ülkeler, aşamalı olarak izolasyon kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. 134 binden fazla vakanın görüldüğü Almanya'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

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Kanada'da ise Koronavirüs vakalarının artış hızı düşse de Başbakan Justin Trudeau, önlemlerin haftalarca devam edeceğini söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pandemi nedeniyle dünya genelinde ateşkes ilan edilmesi talebini yineledi.

Avrupa Komisyonu, yeni tip Koronavirüs'e yönelik bir aşı veya tedavi bulunana kadar hayatın tam anlamıyla normale dönmeyeceğini açıkladı. Avrupa Birliği yönetimi de krizin ekonomik etkilerini rahatlatmak için bu karar kapsamında önlemlerin bir bölümünü kaldıracak bir plan hazırlamaya başladı.

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Bugün (16 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 525 kişi daha öldü

İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 525 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 22 bin 170 oldu. Can kaybı sayısındaki düşüş dünün ardından bugün de sürdü.

Ülkede dün 578 kişi, önceki gün ise 602 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı ise düne göre biraz yükseldi.

Vaka sayısı yüzde 2,3’lük artışla 168 bin 941’e ulaştı. Dün bu oran yüzde 1,6 ile salgın başından beri en düşük seviyeye gerilemişti. Bu oran bir hafta önce yüzde 3, iki hafta önce ise yüzde 4,2 seviyesindeydi.

İspanya'da ölü sayısı 19 bini geçti

İspanya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 551 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 19 bin 310'a ulaştı. İspanya'da tespit edilen vaka sayısı ise 177 bin 633'ten 182 bin 816'ya yükseldi.

İran'da 94 kişi daha hayatını kaybetti

İran’da Koronavirüs'ten kaynaklı can kaybı son 24 saatte 92 artarak 4 bin 869’a yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 606 kişide Koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 77 bin 995’e yükseldiğini söyledi.

Japonya'da yaklaşık 500 yeni vaka

Koronavirüs nedeniyle olağanüstü halin sürdüğü Japonya'da 488 yeni vaka kaydedildi. 17 kişinin daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Japonya'da toplam vaka sayısı 9 bin 294, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 712 oldu.

Hindistan'da 12 bin yeni vaka

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da Koronavirüs vaka sayısı 12 bin 380'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 414'e yükseldi.

Hindistan2da 274 bin 599 kişiye test yapıldığı belirtildi.