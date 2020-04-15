Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünyadaki vaka sayısı 2 milyonu, can kayıpları 125 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 2 milyonu aştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 125 binin üzerine çıktı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de enfekte olan kişi sayısı 609 bin 240'ı geçti. ABD'de son verilere göre 26 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü İspanya'da hayatın normale dönmesi için adımlar atılmaya başlandı. Ülkedeki fabrika ve inşaat işçilerinin işe başlaması hükûmetin bu meslek grupları için salgın riskini hiçe saydığına dair eleştirilere neden oldu.

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Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, vaka sayısı 65 bin 111'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1403'e yükseldi.

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Bugün (15 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölü sayısı 17 bini aştı

Fransa'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1438 kişi artarak 17,167'ye yükseldi.

İtalya'da 578 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

İtalya’da bugün 1127 yeni vaka tespit edildi. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan’da 1363 idi. Ülkede aktif vaka sayısı 105 bin 418’e ulaştı.

İspanya'da 523 kişi hayatını kaybetti; 5 bin yeni vaka tespit edildi

İspanya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 18 bin 579'a yükseldi. Tespit edilen 5 bin 92 yeni vakayla beraber toplam vaka sayısı 177 bin 633'e yükseldi.

İran'da son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi. 1514 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 76 bin 389'a yükseldi.

Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 761 arttı

Birleşik Krallık hastanelerinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin 24 saatte 761 arttığı açıklandı. Böylece ölü sayısı 12 bin 868 oldu. Bu verilere hastane dışında ölenler dahil değil.

Bir günde yapılan test sayısı 11 bini aşarken toplam test sayısı da 313 bin 769 oldu. Hayatını kaybedenlere dair veriler 15 Nisan sabah 9, test sayıları ise 14 Nisan akşam 5’e ait.

Ülkede 4 bin 605 kişinin daha testlerinin pozitif çıktığı ve böylece ülkedeki vaka sayısının 98 bin 476 olduğu belirtiliyor.

Almanya'da günlük vaka artışında bir düşüş daha

Almanya'da dün 2 bin 486 vaka kaydedilerek 127 bin 584'e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü'nün aktardığına göre Almanya'da günlük vaka artışındaki düşüşün 4. günü oldu.

Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 254'e çıktı.