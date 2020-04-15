İşte Avrupa Birliği'nin insanları kademeli olarak işe döndürme planı

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Avrupa Komisyonu, yeni tip Koronavirüs'e yönelik bir aşı veya tedavi bulunana kadar hayatın tam anlamıyla normale dönmeyeceğini açıkladı. Avrupa Birliği yönetimi de krizin ekonomik etkilerini rahatlatmak için bu karar kapsamında önlemlerin bir bölümünü kaldıracak bir plan hazırlamaya başladı.

Bloomberg'in aktardığına göre Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen tarafından sunulan planda supranasyonel organizasyonun 27 üye ülkesinin alınan önlemleri kademeli olarak kaldıracağı öngörülüyor. Komisyon, önlemleri azaltmanın vakaların tekrar ciddi bir artış göstermesi durumunda geçici olabileceğini ifade etti. Böyle bir durumda sınırlamaların tekrar yürürlüğe sokulacağı belirtildi.

Komisyon'un ulusal hükûmetlerle görüştüğü ve Avusturya ile Danimarka'nın yaklaşımlarının örnek alındığı bildirildi.

AB'nin planının yürürlüğe sokulması için ülkelerin şu şartlara uyması gerekiyor:

Enfeksiyonların uzun süredir azalıyor olması

Hastanelerde yeteri kadar yatak, acil durum ünitesi, ilaç ve ekipman bulunması

Virüsün yayılmasını takip edebilecek, karantinaya alabilecek ve yaygın olarak test yapabilecek imkanlara sahip olması

Bu şartlar sağlandıktan sora hükûmetler şu prensipleri takip ederek kısıtlamaları kademeli olarak kaldırabilecek: