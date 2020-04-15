İşte Avrupa Birliği'nin insanları kademeli olarak işe döndürme planı

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Avrupa Komisyonu, yeni tip Koronavirüs'e yönelik bir aşı veya tedavi bulunana kadar hayatın tam anlamıyla normale dönmeyeceğini açıkladı. Avrupa Birliği yönetimi de krizin ekonomik etkilerini rahatlatmak için bu karar kapsamında önlemlerin bir bölümünü kaldıracak bir plan hazırlamaya başladı.
Bloomberg'in aktardığına göre Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen tarafından sunulan planda supranasyonel organizasyonun 27 üye ülkesinin alınan önlemleri kademeli olarak kaldıracağı öngörülüyor. Komisyon, önlemleri azaltmanın vakaların tekrar ciddi bir artış göstermesi durumunda geçici olabileceğini ifade etti. Böyle bir durumda sınırlamaların tekrar yürürlüğe sokulacağı belirtildi.
Komisyon'un ulusal hükûmetlerle görüştüğü ve Avusturya ile Danimarka'nın yaklaşımlarının örnek alındığı bildirildi.
AB'nin planının yürürlüğe sokulması için ülkelerin şu şartlara uyması gerekiyor:
- Enfeksiyonların uzun süredir azalıyor olması
- Hastanelerde yeteri kadar yatak, acil durum ünitesi, ilaç ve ekipman bulunması
- Virüsün yayılmasını takip edebilecek, karantinaya alabilecek ve yaygın olarak test yapabilecek imkanlara sahip olması
Bu şartlar sağlandıktan sora hükûmetler şu prensipleri takip ederek kısıtlamaları kademeli olarak kaldırabilecek:
- İnsanları çevrelerinde hasta biri bulunduğunda uyarabilecek cep telefonu aplikasyonu üretilmeli
- Sosyal mesafe önlemleri korunmalı
- Test yapımı ciddi oranda arttırılmalı
- Yaşlı insanlar için önlemler daha uzun süre yürürlükte kalmalı
- Seyahat ve sınır geçme sınırlamaları daha yavaş kaldırılacak, ilk aşamada seyahatler "düşük riskli" bölgelere yapılmalı
- AB dışı ülkelerde seyahatçi alımına daha ilerleyen aşamalarda başlanmalı ve iş yerlerine dönüşler kademeli olmalı, tüm çalışanlar aynı gün iş başı yapmamalı. Zorunlu sektörler dışındakiler evden çalışmaya devam etmeli
- İnsanların kalabalık olarak bir araya gelmesine kademeli olarak izin verilmeli:
- - Okullar farklı öğle yemeği zamanları gibi sosyal mesafe kurallı ile tekrar açılabilir
- - Dükkanlara aynı anda girecek insan sayısı sınırlandırılabilir
- - Barlar ve restoranlar sınırlı çalışma saatlerine geçebilir ve daha az sayıda insan içeri alabilir
- Bütün üye ülkeler planları konusunda bir birini bilgilendirmeli
- Vaka sayısı artış gösterirse üye ülkelerden tekrar ek önlemler almaları istenebilir.