Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 1 milyon 275 bini aştı. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaşarak 69 bin 498 olarak kaydedildi.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 337 bine ulaştı. Pazar günü ABD'de en az bin kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölüm sayısı 9 bini geçti.

Artık Avrupa'da vakanın en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da vaka sayısı 131 bini geçti. Koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke olan İtalya'da ise dün son iki haftanın en düşük ölüm vakası meydana geldi. Almanya'da vaka sayısı 100 bini aşarken Fransa'da da hafta sonu Koronavirüs vakaları 100 bine yaklaştı.

TIKLAYIN | Koronavirüs'te dün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla vaka; İtalya'da yavaşlama umudu

Koronavirüs vakalarının 58 bini aştığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 3 binden fazla olduğu İran'da, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin normal düzenine dönüşü için atılacak adımların sinyalini verdi. Ruhani, gelecek hafta yüksek risk taşımayan işletmelerin açılacağını duyurdu.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Koronavirüs vaka sayısı 27 bin 69'a ulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 574'e yükseldi.

TIKLAYIN | Türkiye'de 73 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin 135 yeni tanı kondu

Bugün (6 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da bir günde en çok ölüm

Fransa’da son 24 saatte 833 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu, salgının ülkeye girişinden bu yana görülen en yüksek ölü sayısı.

Bu sayı, sadece hastanede ya da bakımevlerinde ölenleri kapsıyor.

Ülkede Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 8 bin 911’e yükselmiş ve Fransa, İtalya ve İspanya’da sonra ölü sayısının en yüksek olduğu 3. ülke olmuş oldu.

Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran, “Bu salgında henüz yükselişin sonuna gelmedik” dedi.

Fransa'da Mart ayı ortasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İran'da 136 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3 bin 739'a yükseldi.

İspanya'da 637 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 637 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 13 bin 55'e yükseldi.

Rusya'da bir gün içinde en fazla vaka artışı

Rusya'da bir gün içinde 954 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam Koronavirüs vaka sayısı 6 bin 343'e çıktı ve 47 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da vaka sayısı 4 bini aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 4 bin 67 olduğunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre ülkede 109 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'da Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Güney Kore'de yeni vaka sayısı 6 haftanın en düşüğü oldu

Evden çıkmama uyarılarının 19 Nisan'a kadar uzatıldığı Güney Kore'de dün son 6 haftanın en düşük yeni Koronavirüs vakası kaydedildi.

Dün Güney Kore'de 18 Şubat'tan bu yana ilk kez 50'nin altında yeni vaka görüldü. Öte yandan Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Ganlip, "Henüz virüsün bitiş eğiliminde olduğunu söylemek için erken" dedi.

Güney Kore'de şu ana kadar 10 bin 284 vaka tespit edildi.