Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla vaka; İtalya'da yavaşlama umudu

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 1 milyon 200 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 64 bini geçti.

ABD, Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke olarak 312 binden fazla vaka kaydetti. ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 8 bini aştı. Ülkenin salgından en fazla etkilenen eyaleti New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 3 binden fazla oldu. Yalnızca New York eyaletinde kaydedilen vaka sayısı 112 bin oldu.

Koronavirüs pandemisinin başından beri Avrupa'nın merkez üssü olan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı. İtalya'da vaka sayısı 124 binden fazla olsa da dün ilk kez vaka artış hızında düşüş kaydedildi. İtalya'da yetkililer pik noktasının geçildiği ve salgının yavaşlamaya başlayacağının işareti olduğunu beliritti.

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Vaka sayısı 126 bini aşan İspanya ise ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke oldu. İspanya'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 12 binden fazla oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'deki vaka sayısının 3 bin 13 artarak 23 bin 934'e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 501'e çıktığını açıkladı.

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Bugün (5 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölü sayısı 8 bin 78'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi.

İtalya'da 525 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 kişi artarak 15 bin 887 oldu.

ABD'de ölü sayısı 8 bini aştı

ABD'de yeni tip Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi.

Britanya'da 621 kişi daha hayatını kaybetti

Britanya'da son 24 saatte 621 kişinin öldüğü açıklandı. Buna göre ölü sayısı 4 bin 313’ten 4 bin 934’e yükseldi.

İspanya'da ölüm vakaları 12 bini aştı

İspanya'da Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 418'e yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, son bir günde 674 kişinin öldüğünü açıkladı. Bir önceki gün verilen can kaybı 809 olarak açıklanmıştı.

İspanya’daki yeni vaka sayısının da 124 bin 736’dan 130 bin 759’a yükseldiği açıklandı

Rusya'da vaka sayısı 4 bin 731’e çıktı

Rus sağlık yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle enfekte olan 582 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Ayrıca 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte toplam ölü sayısı 43’e yükselirken toplam enfekte vaka sayısı ise 4 bin 731’e ulaştı.

Ülkede salgının merkez üssü başkent Moskova olmaya devam ediyor.

New York'ta son sınıf tıp öğrencileri erken mezun edilecek

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette Koronavirüs salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olması ve hemen göreve başlamaları için bir kararname imzalayacağını açıkladı.

Cuomo, son 24 saatte eyalette Koronavirüs nedeniyle 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylece toplam ölü sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini duyurmuştu.

"Avustralya'da salgın yavaşlıyor yine de evde kalma kısıtlamalarının aylar sürebilir"

Avustralyalı sağlık yetkilileri toplam Koronavirüs vakasının 5 bin 635 olarak kaydedildiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 34 olduğu ülkede salgının yayılma hızının yavaşlamaya başladığını söyledi. Öte yandan yetkililer önlem amaçlı evde kalma kısıtlamalarının aylar daha sürebileceğini söyledi.

Avustralya'da salgının yayılma hızının Mart ortasına göre yüzde 5 daha yavaş olduğu kaydedildi.