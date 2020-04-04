Türkiye'de Koronavirüs | 76 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin 13 yeni tanı kondu; hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e; toplam vaka sayısı 23 bin 934'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 76 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini, 3 bin 13 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e; toplam vaka sayısı 23 bin 934'e yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaştı.

Son 24 saatte 76 kişinin virüs nedeniyle hayatının kaybettiği açıklanırken, bugün 302 kişinin taburcu edildiğini belirtildi. Ayrıca, 19 bin 664 tanı testinin sonuçlandığı, 3 bin 13 kişiye tanı konduğu kaydedildi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugüne kadar yapılan 161.380 testin yüzde 12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım."

Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

10 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vaka; 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vaka; 356 ölü

3 Nisan: 20 bin 921 vaka; 425 ölü

4 Nisan: 23 bin 934 vaka; 501 ölü