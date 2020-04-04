Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs(Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 60 bin 113'e, yükseldi. Vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 114'e ulaştı.

En çok Covid-19 vakasının görüldüğü ülke olan ABD'de hasta sayısı 277 bin 953'e yükseldi. Şu ana kadar dünya üzerindeki yeni tip Koronavirüs vakalarının dörtte birinden fazlası ABD'de görüldü. Ülkede 7 bin 402 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. ABD'nin ekonomisi de Koronavirüs salgınından etkilenen birçok ülkeninki gibi zorlu günler geçiriyor. Ülkede 2 haftada yaklaşık 10 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.

Dünyada en fazla ölümlü vakanın görüldüğü ülke olan İtalya'da ölü sayısı 14 bin 681'e yükselirken, dün vaka sayısı 119 bin 827'ye çıktı.

İspanya'da dün 932 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısının çok hızlı bir şekilde yükseldiği İspanya, yakında İtalya'yı geride bırakarak salgının Avrupa'daki merkezi haline gelebilir. Ülkede şu anda 119 bin 199 vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'de 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 786 yeni tanı konulduğunu duyurdu. Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e; toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıklarken, 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaşın altına da uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz" derken, pazar ve marketler gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiği söyledi. Sosyal izolasyonun uygulanmasına ilişkin tedbirlerin de artırıldığını söyleyen Erdoğan, 3 adım mesafe kuralına uymayanlara adli ve idari cezalar uygulanacağını belirtti.

Bugün (4 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da ölüm oranı azalıyor; son 24 saatte 681 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 4 bin 805 artarak 124 bin 632'ye çıktı. Bir günde kaydedilen ölü sayısı düne göre düşüş gösterdi. Dün bu sayı 766 olarak açıklanmıştı.

Toplam vaka sayısı ise bir günde yüzde 4 oranında artış gösterdi. Dün bu oran yüzde 3,9'du.

ABD'de 1105 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1105 artarak 7 bin 163'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.

Britanya'da ölü sayısı 4 bini geçti

Britanya'da son 24 saatte Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi

Hollanda'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1651'e yükseldi

Hollanda'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 164 kişi artarak 1651'e yükseldi

İran'da 158 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 158 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 3 bin 452'ye yükseldi. 2 bin 560 yeni vaka bildirilirken toplam vaka sayısı 55 bin 743'e ulaştı.

İspanya'da ölü sayısı 11 bini aştı

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısının da 7 bin 26 artışla 124 bin 736'ya ulaştığı belirtildi

ABD'de cezaevi kararı

ABD Adalet Bakanı William Barr, Koronavirüs salgını sebebiyle daha çok mahkumun cezaevinden çıkarılıp, ev hapsine alınması emri verdi.

Tayland, ülkeye yurtdışından gelen uçuşları durdurma kararı aldı

Tayland hava meydanları yönetimi, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak tüm yabancı uçakların ülkeye inişinin durdurulacağını duyurdu. Yasak cumartesi sabahı başlayıp pazartesi boyunca sürecek.

Ülkede dün 89 yeni vaka tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.