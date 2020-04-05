Türkiye'de Koronavirüs | 73 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin 135 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 574'e; vaka sayısı 27 bin 69'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 3 bin 135 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 574'e, toplam vaka sayısı ise 27 bin 89'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'e ait güncel verileri Twitter hesabından paylaştı.

Son 24 saatte 20 bin 65 test yapıldığını açıklayan Koca, 3 bin 135'inin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Koca, iyileşen hasta sayısının da bin 42 olduğunu duyurdu.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum."

Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

10 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vaka; 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vaka; 356 ölü

3 Nisan: 20 bin 921 vaka; 425 ölü

4 Nisan: 23 bin 934 vaka; 501 ölü

5 Nisan: 27 bin 89 vaka; 574 ölü