Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde Covid-19 vakaları 2 milyona yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 2 milyona yaklaşarak 1 milyon 900 bini aştı. Covid-19 kaynaklı ölümler ise 114 bini aştı.

Yeni tip Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de vaka sayısında düşüş başlamışken dün son 5 haftanın en fazla yeni vakası kaydedildi. Cuma günü 46, Cumartesi günü 99 olan yeni vaka sayısı dün 108 oldu.

Dünyada en fazla Koronavirüs vaka ve ölümünün görüldüğü ABD'de Koronavirüs enfekte olan kişi sayısı 550 binin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 22 binin üzerinde olduğu ABD'nin yalnızca New York eyaletinde dünyadaki diğer ülkelerden daha fazla Koronavirüs vakası kaydedildi.

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ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke olan İspanya'da bu hafta ekonominin adım adım yeniden açılması bekleniyor. 166 binden fazla Koronavirüs vakasının kaydedildiği İspanya'da bazı sektörler aşamalı olarak çalışmaya dönecek.

Koronavirüs tedavisi gören ve geçen hafta 3 günü yoğun bakımda geçiren Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün hastaneden taburcu edildi. Britanya'da kaydedilen Koronavirüs vakası 85 bini aştı.

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Türkiye'de açıklanan son verilere göre, yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 56 bin 956'ya yükseldi. Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 1196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Bugün (13 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da 574 kişi hayatını kaybetti, sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Fransa'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 14 bin 967'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 188 artarak 136 bin 779'a ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede karantina süresinin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Fransa'da 16 Mart'ta başlatılan karantina uygulamasının 15 Nisan'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.

İtalya'da ölü sayısı 20 bini geçti

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi

Britanya'da ölü sayısı bir günde 717 arttı

Britanya'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 24 saatte 717 artarak 11 bin 329 oldu. Ülke genelinde test yapılan kişi sayısı 290 bini, pozitif çıkanların sayısı ise 88 bini aştı.

Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı tarafından açıklamada ölü sayıları 12 Nisan akşam 5, test verileri ise 13 Nisan sabah 9'a kadarki verileri kapsıyor.

Birleşik Krallık'ta ölüm verilerine yalnızca hastanede ölenler dahil ediliyor. Diğer bazı ülkelerin aksine evinde veya huzurevlerinde Koronavirüs'ten ölenler bu verilerde yer almıyor.

İspanya'da 517 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 585'e yükseldi

İran'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi.

Fransa'da karantina kısıtlamaları uzayabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün bir açıklama yaparak ülkedeki Koronavirüs karantinasını birkaç hafta daha uzatması bekleniyor. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 oldu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştı.

Almanya'da yeni vaka sayısında art arda üç gün düşüş

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre dün Almanya'da 2 bin 537 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 123 bini aşarken, son üç gündür yeni vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu kaydedildi.

Almanya'da Koronavirüs nedeniyle 2 bin 799 kişi hayatını kaybetti.