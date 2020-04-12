Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyon 800 bini aşkın vaka; 113 bini aşkın ölüm

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı 1 milyon 800 binin üzerine çıktı. Dünya genelinde 113 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya'da en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de de 529 binden fazla kişi enfekte olurken 20 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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Koronavirüs'ün sıfır noktası Vuhan'da karantina kısıtlamalarının geçen günlerde hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Öte yandan karantina kısıtlamalarının kalkmaya başlamasıyla Vuhan'da yakınlarını kaybedenler cenaze işlemleri için sıraya girmeye başladı.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, vaka sayısı 52 bin 267'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1101'e çıktı.

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Bugün (12 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da 561 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'da salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 561 kişi yaşamını yitirdi, böylece can kaybı 14 bin 393'e yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 oldu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştı.

İtalya'da ölü sayısı 19 bin 899'a yükseldi

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 431 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 19 bin 899'a yükseldi.



Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 431 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 19 bin 899'a yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 156 bin 363’e ulaştı.

Öte yandan İtalya’da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

ABD'de ölü sayısı 20 bin 608'e yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya, can kaybı ise 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bine yaklaştı

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

Yeni ölüm ve vaka sayısındaki artışa rağmen günlük yeni vaka sayısının sadece yüzde 2.6 seviyesinde olduğu belirtilirken, Mart ayının sonunda bu oran yüzde 12 ve Mart ayının ortasında ise yüzde 20 seviyesindeydi.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 357 oldu

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu aktardı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 357’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 70 bin 029’a çıktığını açıklandı.

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle ‘sokağa çıkma yasağının’ uzatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'daki bir çok kentte sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ihtiyaçları satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyetlerin yasaklanmıştı. Halkın sadece zorunlu ihtiyaçlarını temin için evinden çıkabilecekleri belirtilmişti.Suudi Arabistan’da 4 bin 033 Koronavirüs vakası bulunurken, salgında 52 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da 714 yeni vaka

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede Cumartesi günü 714 yeni Koronavirüs vakası ve 4 ölüm gerçekleştiğini duyurdu. Son rakamlar ülkedeki vaka artış hızında 5'inci gün olu.

Japonya'da toplam kayıtlı vaka sayısı 7 bin 460 olarak kaydedildi.

Çin'de 99 yeni vaka; ölüm yok

Yeni tip Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de dün 99 yeni Koronavirüs vakası tespit edilirken hiç ölüm yaşanmadı. Ulusal Sağlık Komisyonu, 99 vakadan 97'sinin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.

Çin'de toplam vaka sayısı 82 bin 52'ye çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 339 olarak kaydedildi.

Kanada'da Covid-19'dan etkilenen işletmelere destek

Kanada'da parlamento, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin ardından kötü durumda olan işletme çalışanlarının maaşların yüzde 75'inin karşılanmasını öngören yasayı onayladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da katıldığı oturumda maaş karşılama şeması oluşturularak 50 milyar dolardan fazla bütçe ayrıldı.