Koronavirüs | ABD, 20 bini aşan can kaybıyla İtalya'yı geçti

ABD, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 20 bin 71 can kaybı ile İtalya'yı geride bırakarak "dünyada salgın nedeniyle en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyadaki vakaların neredeyse 3'te 1'inin bulunduğu ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

ABD'de toplam vaka sayısı yarım milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 71'e çıktı. ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle de İspanya takip ediyor.

ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

Euronews'in haberine göre, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Cumartesi günü eyaletteki vaka sayısı 180 bin 458'e çıktı.

New York'u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 646 vakayla da Michigan takip ediyor.

Ülkedeki sıralamada New York’tan sonra gelen 7 eyaletin toplam vaka sayısının New York’taki vaka sayısına neredeyse eşit olduğu dikkati çekiyor.

Can kaybı bakımından da New York 8 bin 627 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 2 bin 183 ölümle New Jersey ve bin 280 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

