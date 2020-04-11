Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 1 milyon 700 bini aştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenelerin sayısı 102 bini aştı.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de enfekte olan kişi sayısı 500 bini aştı. Ülkede 18 bin 747 kişi hayatını kaybetti. Salgının en yoğun olduğu New York eyaletinde hayatını kaybedenler geçici olarak Hart Adası'ndaki geçici mezarlara gömülmeye başlandı.

5 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'de dün ilk yeni tip Koronavirüs vakası görüldü. Ülkedeki hastane ve kliniklerin yarısından fazlası savaşta ya yok oldu ya da kapatıldı. Olası bir salgının ülkenin sağlık sistemini çökertip büyük bir felakete sebep olacağı tahmin ediliyor.

Koronavirüs'ün sıfır noktası Vuhan'da karantina kısıtlamalarının geçen günlerde hafifletilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Öte yandan bilim insanları kısıtlamaların ani kaldırılmaması konusunda uyararak salgında ikinci dalga tehditinin sürdüğünü hatırlattı.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 98 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 4 bin 747 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1006'ya, vaka sayısı 47 bin 29'a yükseldi.

Bugün (10 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

ABD, can kaybında İtalya'yı geçti

ABD, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 20 bin 71 can kaybı ile İtalya'yı geride bırakarak "dünyada salgın nedeniyle en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyadaki vakaların neredeyse 3'te 1'inin bulunduğu ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

ABD'de toplam vaka sayısı yarım milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 71'e çıktı. ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle de İspanya takip ediyor.

TIKLAYIN - Koronavirüs | ABD, 20 bini aşan can kaybıyla İtalya'yı geçti

İtalya'da son 24 saatte 619 kişi hayatını kaybetti

İtalya’da Covid-19 nedeniyle son bir günde 619 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı sayısı 19 bin 468’e ulaştı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın Roma'dan aktardığına göre, salgında bir günde kaydedilen ölüm sayısı düne göre artış gösterdi. Dün 570 kişi, önceki gün ise 610 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bugüne kadar belirlenen toplam vaka sayısı 152 bin 271’e ulaştı. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı da düne göre yükselerek yüzde 3.2 oldu.

Dün bu oran yüzde 2.8’di.Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısında bir haftadır süren düşüş ise bugün de sürdü.

Yoğun bakımdakilerin sayısı düne göre 116 azalarak 3 bin 381’e indi.Son bir günde 2079 kişinin daha iyileşmesiyle salgının başından bu yana tespit edilen vakalar içinde iyileşenlerin sayısı 32 bin 534’e çıktı.

Belçika'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Belçika'da son 24 saatte meydana gelen 327 ölümle, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 346'ya ulaştı. Bu rakamla Belçika, salgının ilk ortaya çıktığı Çin'i geçti. Çin'de resmî olarak Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 3 bin 219 olarak açıklanmıştı. Belçika'da son 24 saatte meydana gelen ölümlerin yüzde 67'si, yaşlı bakım merkezlerinde görüldü. 327 kişiden 219'un yaşlı bakım evlerinde öldüğü açıklandı.

Birleşik Krallık genelinde son 24 saatteki ölü sayısı 917

Sağlık yetkilileri Birleşik Krallık genelindeki ölü sayısının 917 kişi daha yükselerek 9 bin 875'e çıktığını açıkladı.

ABD'de 2 bin 91 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 500 bini aştı.

İspanya'da can kaybı 16 bini geçti

İspanya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi. Bu son 10 günün en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı da 157 bin 22'den 161 bin 852'ye ulaştı.

Ülkede virüse karşı önlemler kapsamında alınan OHAL kararı 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

İran'da 125 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.

Almanya'da vaka sayısı 118 bine yaklaştı

Almanya'da 4 bin 133 yeni tip Koronvirüs vakası daha tepiş edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka satısı 117 bin 658'e ulaştı. Virüs sebebiyle 171 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber ülkedeki ölümlü vaka sayısı 2 bin 544 oldu.

Tayland'da 45 yeni vaka

Taylan'da 45 ayni Koronavirüs vakası tespit edildiği ve iki kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 518'e, ölü sayısı 35'e yükseldi.