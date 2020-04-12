Koronavirüs tedavisi gören Britanya Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs tedavisi için yattığı hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre, Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Johnson'ın geçen haftadan beri Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu duyuruldu.

Johnson, Koronavirüs'e yakalandığını duyurduktan sonra bir süre evde tedavi görmüş, geçen hafta ise hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki ilk gününün sonunda Johnson'ın yoğun bakıma alındığı duyurulmuş, Britanya Başbakanı 3 gün sonra yoğun bakımdan çıkmıştı.

Johnson, bugün bir mesaj yayımlayarak sağlık çalışanlarına "Hayatımı size borçluyum" demişti.