Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 8 binden fazla insan hayatını kaybetti; önlemler sıkılaşıyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) son verilere göre dünya genelinde 218 bin 814 kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de aylar sonra 'umut verici' bir şekilde 24 saat içinde hiç ülke içi yeni vaka görülmedi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının tamamının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki "ithal vaka" sayısı 184 olarak açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin (küresel salgın) yeni merkezi ilan ettiği Avrupa'da ise virüsün yayılma hızı ve buna bağlı hükûmetlerin aldığı olağanüstü önlemler artıyor. İtalya'da vaka sayısı 35 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 978 oldu.

İspanya da vaka sayısı hızla artmasıyla yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkeler arasına girdi. İspanya'da şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 14 bini aştı, hayatını kaybedenler ise 638'e çıktı.

Virüsün en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İran'da ise son rakamlar 17 bin kişinin virüsten etkilendiğini ve binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla dün gerçekleşen kabine toplantısında bakanların maskeler takarak önlem aldığı görüldü.

ABD'de de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi. ABD'nin Koronavirüs tedbirleri arasında Kanada ile sınırın kapatılması da eklendi.

TIKLAYIN | Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısı Asya'yı geçti

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı 191'e yükseldi. Bakan Koca 61 yaşında bir erkek hastanın da hayatını kaybettiğini, ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını duyurdu.

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, vaka sayısı 191'e yükseldi

Bugün (19 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'daki ölü sayısı 372'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 108 kişi artarak 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 995'e yükseldi.

İspanya'da ölü sayısı 767'ye yükseldi

İspanya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 767'ye yükseldi. Ölü sayısı, 24 saatte yüzde 30 artış gösterdi.

KKTC, ülkeye yabancıların girişini yasakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ülkede Koronavirüs önlemleri kapsamında yabancıların girişini yasakladı.

İran'da 149 kişi daha hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 149 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bini geçti

Almanya'da 2 bin 801 yeni vaka

Almanya'da 2801 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam sayı 10 bin 999'a yükseldi.

Ülkede şu ana kadar 31 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Japonya’da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

Japonya’da Koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 39'a yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise bin 636'ya ulaştı.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükûmetlerin verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 39'a yükseldi. Daha önce Diamond Princess adlı karantina gemisinin yolcuları arasından hayatını kaybeden 7 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya'da ilk ölüm

Rusya'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm meydana geldi.

Yeni Zelanda sınırlarını kapattı

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid-19 nedeniyle bugün gece yarısından itibaren Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar haricindeki tüm ziyaretçilere sınırların kapatılacağını açıkladı.

Meksika'da ilk ölüm

118 yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü Meksika'da ilk ölüm meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastanın 41 yaşında bir erkek olduğunu söyledi.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi

ABD’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 9 bin 464'e ulaştı. Salgından en çok etkilenen eyaletlerden biri olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, durumun çok korkutucu olduğunu belirtti. Blasio, New York’a yapılması gereken federal yardımların acilen ulaştırılması çağrısında bulundu. Başkan Trump’a ABD Ordusunu Koronavirüs salgınıyla ilgili tam olarak harekete geçmesi çağrısında bulunan Başkan Blasio, “Birinci sınıf sağlık ekiplerine ihtiyacımız var. Onların lojistik desteğine ve fabrikalardan tıbbi malzemelere ihtiyacımız var" dedi.

Fiji'de ilk vaka

Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Britanya'da okullar Koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Britanya'da Koronavirüs vakaları artarken hükûmetin önlemlerinin 'öneri' derecesinde kalması tepki çekerken son kararla ülkedeki okullar ve sınavlar iptal edildi.

ABD'nin California eyaletinde 10 milyona yakın insana "yerinde sığınak" çağrısı

ABD'de yeni tip Koronavirüs vakasının en çok görüldüğü eyaletlerden biri olan California'da vatandaşlara zorunlu bir "yerinde sığınak" çağrısı yapıldı. "Yerinde sığınak" çağrısı zorunlu hâller olmadığı müddetçe insanların evlerinden çıkmamasını gerektiriyor.

Avrupa Merkez Bankası'ndan 750 milyar Euro bütçe

Avrupa Merkez Bankası, bölgesel finans sistemini çalışır hâlde tutmak ve ekonominin pandemiyle mücadelesine katkı sağlamak için 750 milyar Euro bütçe ayırcaklarını bununla devlet borçları ve özel güvenceleri sağlayacaklarını duyurdu.