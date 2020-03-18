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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, vaka sayısı 191'e yükseldi

Hayatını kaybeden ikinci hastanın 61 yaşında olduğu belirtildi

18 Mart 2020 23:07

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 93 kişide daha virüsün tespit edildiğini duyurdu. Bakan Koca'nın güncel durumu paylaşmasının ardından, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, vaka sayısı ise 191'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yeni tip Koronavirüs vakalarının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, 61 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"61yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs salgının ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

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