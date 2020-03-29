Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 700 bini geçti

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 700 bini geçti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

Yeni tip Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin artık vakaların en çok görüldüğü ülke değil. ABD'den sonra İtalya da 92 bin 472 vaka ile Çin'deki vaka sayısını aştı. İtalya, 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle dünyada Koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.

Dünyada Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke hâline gelen ABD'de vaka sayısı 124 bini aştı.

TIKLAYIN | Koronavirüs'te dün ne oldu? | Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

Dünya genelinde Koronavirüs'e yakalanıp iyileşenlerin sayısı 140 bini geçti.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son rakamlara göre vaka sayısı 7 bin 402'ye çıktı. Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 108'e yükseldi.

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e, toplam vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi!

Bugün (29 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da 292 kişi daha yaşamını yitirdi

Fransa'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606’ya yükseldi

İtalya'da 756 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi.

ABD'de 480 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip Koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi.

Britanya'da ölü 209 kişi hayatını kaybetti

Britanya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 artarak 1228'e yükseldi.

İran'da 123 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı

Avrupa’daki korona virüsü salgınında İtalya’dan sonra en ağır kaybı veren İspanya’da ölü sayısı 6 bini geçti. İspanya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının son bir günde 5 bin 690’dan 6 bin 528’e yükseldiğini açıkladı.

Vaka sayısı ise 72 bin 248’den 78 bin 797’ye çıktı.

Tayland'da 143 yeni vaka

Tayland'da 143 yeni vaka ile Koronavirüs vaka sayısı bin 388'e yükseldi.

Güney Kore'de 105 yeni vaka

Koronavirüs vakalarında azalma yaşanan Güney Kore'de son 24 saatte 105 yeni vaka görüldü. Güney Kore'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin aktardığına göre ülkedeki vaka sayısı 9 bin 583'e çıktı.

Yeni Zelanda'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

514 Koronavirüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'da ilk ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybeden kişinin daha önceden sağlık sorunları olan 70 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.