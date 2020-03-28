Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e, toplam vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16 kişi artarak 108'e, toplam vaka sayısının 7 bin 402'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük bilgilendirmesini paylaşan Koca, son 24 saatte 7 bin 641 testin sonuçlandığını kaydederken, 1.704 yeni tanı konduğunu aktardı. Koca, banalığın sitesindeki verilerin her akşam yenileneceğini belirtti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta."

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3629 vaka; 75 ölü

27 Mart: 5698 vaka; 92 ölü

28 Mart: 7402 vaka; 108 ölü