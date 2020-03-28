Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e, toplam vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16 kişi artarak 108'e, toplam vaka sayısının 7 bin 402'ye yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın günlük bilgilendirmesini paylaşan Koca, son 24 saatte 7 bin 641 testin sonuçlandığını kaydederken, 1.704 yeni tanı konduğunu aktardı. Koca, banalığın sitesindeki verilerin her akşam yenileneceğini belirtti.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta."
Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7402 vaka; 108 ölü