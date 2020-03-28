Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 640 bini aşarken, salgın nedeniyle 30 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Salgının yeni merkezi olan ABD'de vaka sayısı 112 bine fırladı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 trilyon dolarlık teşvik planını imzalayarak, yürürlüğe soktu. Bu, ABD tarihinin en büyük teşvik planı oldu. Trump ayrıca, General Motors'un solunum cihazı üretmesi için Savunma Üretim Kanunu'nu (DPA) onayladığını duyurdu.

Dün, Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülkeler İspanya'da 769, İtalya'da ise 969 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Salgın, Britanya'da '10 Numara'yı da vurdu. Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock, Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bugün (28 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Katar'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Katar, Koronavirüs'e bağlı ilk ölümü duyurdu.

Katar Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Bangladeş uyruklu bir kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini açıklarken, hastanın kronik rahatsızlığı olduğunu ifade etti.

Katar'da toplam korona virüs vakası 590'a ulaşırken, ilk ölüm bugün gerçekleşti.

Can kaybı 30 bini geçti

Bugün akşam saatlerinde dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

Katar'da ilk ölüm

Katar'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ve Bangladeş uyruklu bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yandan bakanlık, 28 Covid-19 vakasının daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 590'a yükseldiği bilgisini verdi. Katar'da Covid-19 vakalarının büyük bir çoğunluğu göçmen işçiler.

İtalya'da ölü sayısı 10 bini geçti

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi. 5 bin 974 vaka kayıtlara geçti; böylece enfekte olanların sayısı 92 bin 472'ye ulaştı.

Hollanda'da ölü sayısı 639'a çıktı

Hollanda'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 93 kişi artarak 639'a çıktı. Son 24 saatte 454, şimdiye kadar ise 2 bin 954 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Britanya'da ölü sayısı bini geçti

Britanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artarak 1019'a ulaştı.

Rusya tüm sınırları kapattı

Rusya, 30 Mart'tan itibaren başlamak üzere Koronavirüs salgını nedeniyle tüm sınırlarını kapatma kararı aldı. Rusya'da toplam Koronavirüs vaka sayısı 1264 olarak kayıtlara geçerken toplam ölü sayısının 4 olduğu belirtildi.

ABD'de vaka sayısı 100 bini aştı

Enfekte sayısında Çin ve İtalya'yı geride bırakan ABD'devaka sayısı 104 bin 839'a yükselirken, ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711'e ulaştı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Kelly, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece ülkede Koronavirüs bulaşan Kongre üyesi sayısı 5'e çıktı.

İspanya'da 24 saatte 832 kişi öldü

İspanya'da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 832 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 690'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 64 bin 59'dan 72 bin 248'e yükseldiği.

Almanya'da ölü sayısı 325'e çıktı

Almanya'daki Koronavirüs vaka sayısı 48 bin 500'ü aşarken, ölü sayısı 325'e yükseldi.

İran'da 139 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 139 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 2 bin 517'ye toplam vaka sayısı 35 bin 408'e ulaştı

İtalya'daki vaka sayısı da Çin'i geçti

ABD'den sonra İtalya'daki Koronavirüs vakası sayısı da salgının ilk başladığı ülke olan Çin'i geçti. Çin'de 81 bin 946 vaka görülürken, İtalya'da vaka sayısı 86 bin 948'e yükseldi.

Tayland'da 6. ölüm

Tayland'Daki yeni tip Koronavirüs vakası sayısının 109 artarak bin 245'e yükseldiği duyuruldu. Hastalık sebebiyle 6. defa bir vatandaşın öldüğü duyuruldu.

Meksika'da vaka sayısı iki katından fazla yükseldi

Meksika'da 717 kişide daha yeni tip Koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Düne kadar ülkedeki toplam vaka sayısı 585'ti. Ülkede virüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 12 artarak 20'ye çıktı.

ABD'nin hastane gemisi Los Angeles'a vardı

ABD Donanması'na ait hastane gemisi "Mercy", hastanelerin yükünü biraz azaltmak üzere Los Angeles'a geldi. Geminin içinde bin 200 sağlık personeli ve bin yatak bulunuyor. "Mercy"nin içinde bir MRI makinesi ve 4 röntgen cihazı da var.