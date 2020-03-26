Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 500 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 500 bini aşarken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bini geçti.

Çin'de yeni vaka sayısınında artış git gide azalırken hayat da normale dönmeye başladı. Küresel salgının yeni merkez üssü Avrupa'da ise durum ağırlaşmaya başladı.

İspanya'da ise bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 655 arttı. Ülkede virüse bağlı ölü sayısı da 4 bini geçti. İspanya, ölümlerinin artmasının ardından NATO'dan acil yardım talebinde bulundu.

25 Mart itibarıyla İtalya'da vaka sayısı 74 bin 386'ı, hayatını kaybedenleri sayısı ise 7 bin 503'ü buldu.

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İran'da ise Koronavirüs sebebiyle 24 saatte 143 kişinin daha öldüğü, ölü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiği açıklandı. Ülkede virüsü kapanların sayısının ise 27 bin 17’ye çıktığı açıklandı. Tahran yönetimi virüsle mücadele için şehirler arası seyahatleri yasakladı.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 2 bin 433'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a çıktığını duyurdu.

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Bugün (26 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi

Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696’ya yükseldi.

Pakistan'da cemaatle kılınan namazlar askıya alındı

Pakistan Diyanet İşleri Başkanı Dr. Noor-ul-Haq Qadri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, cemaatle kılınan namazların askıya alındığını açıkladı.

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 662 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi.

İspanya'da son 24 saatte 655 kişi öldü

İspanya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 655 kişi artarak 4 bin 89 oldu

Rusya'nın başkentinde büyük önlem

Rusya'nın başkenti Moskova'da eczane ve süpermarketler dışında tüm restoranlar, kafeler, barlar, dükkanlar ve parklar kapatıldı.

KKTC'de vaka sayısı 56'ya yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ediyor.



KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan testler sonucunda 9 kişinin pozitif çıktığını duyururken, toplam vaka sayısının 56’ya yükseldiğini açıkladı.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234 oldu

İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi.

Romanya Sağlık Bakanı istifa etti

Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache salgın nedeniyle görevinden istifa etti. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta OHAL ilan edilen ülkede sağlık çalışanları için yetersiz sayıda koruyucu ekipman bulunması son günlerde tartışma yaratmıştı.

Romanya'da, şu ana kadar 906 Koronavirüs vakası görülürken, 13 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İspanya'da OHAL uzatıldı

Yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hâl (OHAL) 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Rusya, tüm uluslararası uçuşları durduruyor

Rusya, hükûmet kararnamesiyle yarın gece yarısı itibariyle tüm uluslararası uçuşları durdurma kararı aldı. Ülkeye sadece yurt dışından Rus vatandaşları taşıyan uçaklar girebilecek.

Cruise gemisinde Koronavirüs şüphesi

Holland America şirketine bağlı Zaandam isimli bir cruise gemisinde bulunan 77 yolcunun Koronavirüs semptomları göstermesiyle gemi karantinaya alındı. Geminin Florida kıyılarına çekilmesine karar verildi.