Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti; 561 kişiye daha tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 561 kişiye de tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 59'a, vaka sayısı ise 2433'e ulaşmış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'ün Türkiye'deki son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Son 24 saatte 5 bin 35 testin sonuçlandığını kaydeden Koca, 561 tanı konduğunu yazdı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi.

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2433 vaka, 59 ölü