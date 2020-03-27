Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Çin artık salgının en çok görüldüğü ülke değil

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 500 bini aştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenler ise 24 bine ulaştı.

Koronavirüs salgını başladığından bu yana ilk kez bir ülkede virüsün ortaya çıktığı Çin'den daha fazla insan enfekte oldu. ABD'de vaka sayısı 85 bini aşarak Çin'i geçti. ABD'de en az bin 195 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin Koronavirüs'ten en çok etkilenen eyaleti olan New York'ta ABD genelindeki vaka sayısının yarısından fazlası görüldü.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün son olarak pandeminin merkezi olarak tanımladığı Avrupa'da ise dün AFP'nin açıkladığına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bine ulaştı. Avrupa'nın Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkesi İtalya'da vaka sayısı 80 bini aşarak Çin'e yaklaştı. İtalya'da 8 bin 215 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün açıkladığı son rakamlarla Türkiye'de vaka sayısının 3 bini aştığını, hayatını kaybedenlerin ise 59'a ulaştığını belirtti.

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Bugün (27 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Fransa'da bir günde 299 kişi öldü Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bugün 299 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1.995'e yükseldi, tespit edilen toplam vaka sayısı ise yaklaşık 33 bin oldu.

Britanya'da ölenlerin sayısı 759'a ulaştı

Britanya'da ölenlerin sayısı bir günde 181 artışla 759'a ulaştı. Britanya Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 olurken, şu ana kadar toplam 113 bin 777 kişiye test yapıldı.

Öte yandan, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da testi pozitif çıktı.

İspanya'da 24 saatte 769 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 56 bin 188'den 64 bin 59'a yükseldiği belirtildi.

İran'da ölü sayısı son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Koronavirüs kaynaklı 144 kişi daha öldü. Toplam ölü sayısı 2 bin 378'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 32 bin 332'ye ulaştı

Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin tedavide kullanımına izin verdi

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı kullanılmasına izin verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Covid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Fransa'da son verilere göre vaka sayısı 29 bin 566'ya ulaştı, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 696 oldu.