Koronavirüs taksicileri de etkiledi: Plaka kiraları ve yevmiyeleri 3’te 1 oranında düşürüldü

İstanbul’da bulunan ticari taksiler Koronavirüs nedeniyle iş bulma açısından zorlanıyor. Ticari taksilerin işlerinin azalmasıyla birlikte şoförler de işe çıkmama kararı almaya başladı. Hem virüs kapma riski hem de para kazanamayıp ceplerinden yevmiyeyi karşılama oranının yükselmesi nedeniyle çoğu ticari taksi trafiğe çıkamıyor.

Hürriyet'ten Burak Taşcı'nın haberine göre, taksisini galericiler üzerinden kiraya veren plaka sahipleri araçların çalışmaması nedeniyle kira alamama riskiyle karşı karşıya kaldı. Taksi plakası kiralayanlar da para kazanamadığı için plakaları geri verme niyetine girişti. Bu nedenle İstanbul’daki taksi plakalarına ilişkin yasal olmasa da galericiler toplanarak kira, yevmiye hakkında karar aldı. Galericiler taksi plakası kiralarının ve yevmiyelerin mevcut oranları üzerinden 3’te 1’i oranında düşürülmesini kararlaştırdı.