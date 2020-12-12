Koronavirüs tablosunda 'iyileşen sayıları' güncellendi

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük Koronavirüs tablosundaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesi "iyileşen sayısı" olarak değiştirilerek veriler tedavisi tamamlanan Covid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.
29 Temmuz'dan itibaren Covid-19 'vaka'larını açıklamayan Sağlık Bakanlığı, tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesini, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirirken, verilere testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyenler 'vaka'ları eleştirilerin ardından yeniden ekledi.
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Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da Covid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları ve karantinası sona eren vakaları kapsayacak şekilde güncellendi.
Buna göre, dün tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", bugün 20 bin 191 "iyileşen sayısı" olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.