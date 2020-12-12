Koronavirüs tablosunda 'iyileşen sayıları' güncellendi

29 Temmuz'dan itibaren Covid-19 'vaka'larını açıklamayan Sağlık Bakanlığı, tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesini, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirirken, verilere testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyenler 'vaka'ları eleştirilerin ardından yeniden ekledi.

Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da Covid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları ve karantinası sona eren vakaları kapsayacak şekilde güncellendi.

Buna göre, dün tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", bugün 20 bin 191 "iyileşen sayısı" olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.