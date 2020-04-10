Binlerce kişi, Koronavirüs salgınının bağlantılı olduğunu düşündüğü 5G'yi telefonlarını kapatarak protesto edecek

Yeni tip Koronavirüs salgınının 5G teknolojisiyle bağlantılı olduğu yönündeki teorisini destekleyen binlerce kişi, protestolar düzenlemek için internet üzerinden toplanıyor. 'Dünya Çapında 5G Karşıtı Birleşik Protesto - Paskalya Ayaklanması' adındaki bir grup, dünyayı 13 Nisan'da akıllı telefonlarını, tabletlerini ve kişisel bilgisayarlarını kapatarak protestoya çağırdı.

Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre, 5G'nin Koronavirüs'le bağlantılı olduğu teorisine inanan 10 binden fazla kişi, Paskalya Pazartesi'sinde yeni nesil hücresel internet teknolojisinin piyasaya sürülmesini engellemeyi amaçlayan küresel protesto düzenlemek için bir Facebook grubunda bir araya geldi.

'Dünya Çapında 5G Karşıtı Birleşik Protesto - Paskalya Ayaklanması' adındaki grup, dünyayı 13 Nisan'da akıllı telefonlarını, tabletlerini ve kişisel bilgisayarlarını kapatarak internet cihazlarını protestoya çağırdı.

Grubun Facebook sayfasında “Uzaktan ve sessizce duyulmamız gerekiyor. Şirketleri ceplerinden vuracak ve ses çıkaracağız" ifadeleri kullanılıyor. Grubun yaratıcıları, üyeleri şarkılar yazıp döviz hazırlamaya teşvik ediyor. Grup yöneticileri “Mümkün olduğunca yaratıcı olun. Gezegeniniz size güveniyor" ifadelerini kullandı.

Facebook ise grupları soruşturacağını duyurdu. Şirket daha önce 5G ağları ve Koronavirüs'ün yayılması arasında bir bağlantı olduğunu iddia eden bazı paylaşımları kaldıracağını açıklamıştı.

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