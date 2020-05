Türkiye'de 5G mi var da Koronavirüs yaratacak?

3 hafta önce 5G-Koronavirüs komplo teorilerinin "saçma" hatta "gülünç" olduğunu yazmıştık[1]. Bu yazımızda bunun nedenini önce daha teknik olarak açıklayalım, sonra da bunlar nereden çıkıyor konusuna yani ticaret savaşına yakından bir göz atalım; yoksa Koronavirüs'ün yarattığı ruh haliyle saçma sapan iddialara inanır hale geliyoruz!

Türkiye'de Koronavirüs hasta sayısını ve diğer istatistiki bilgileri her gün takip ediyoruz. Vaka sayısı, iyileşen sayısı, ölen sayısı... Peki bunu "5G" yaratmış olabilir mi derseniz? O zaman soru şu olur: "Türkiye'de 5G mi var?"

Yani 5G, eğer Koronavirüs olarak adlandırdığımız hastalığı üretiyorsa, o zaman Türkiye'de 5G olması lazım.

Ama şu yazımızdaki[2] haritaya bakalım; yeşil ile işaretli yerlerde (ve de Türkiye'de) 5G yok. Hatta 5G dünya da hiçbir yerde dosdoğru yok, parça parça var. Mavi yerlerde araştırmaları var, mor yerlerde alan testleri yapılıyor. Pembe olan yerlerde yani Çin, ABD, İngiltere, İspanya ve İsviçre'de de ticari olarak ancak yeni kurulmuş. Yani salgının azgın olduğu İran ya da İtalya'da 5G yok bile!

Neler söyleniyor?

Sosyal medyadan bana gelen bir mesaj şu şekilde:

"Wuhan'da halk sokaklara döküldü, kendilerine engel olan güvenlik güçlerine karşı direniyorlar çünkü kendilerini öldüren şeyin aslında 5G olduğunu anladılar."

Öncelikle belirtelim; bu video Wuhan'da değil, Hong Kong protestoları sırasında çekilmiş bir video. Wuhan'da günümüzde durum böyle değil. Hastalık da Wuhan'da ve diğer Çin şehirlerinde tamamen kontrol altına alınmış durumda.

Sonra aynı mesajın altlarında, İsveçli, İngiliz vs "kerameti kendilerinden menkul" uzmanların açıklamalarını duyuyoruz. Ama bu açıklamalar ne anlatıyor? Hastalığın bir virüsten değil, 5G'den geldiğini filan anlatıyor…

Biz gerçek bir uzmanın dediklerine bakalım; bu mesajın devamında en üstte videosunu gördüğünüz 5G baz istasyonu yakılması olayı var. Bu İngiltere'de meydana geldi. Burayı tıkladığınızda ulaşacağınız yazıda İngiliz Ulusal Güvenlik Sistemi direktörü Stephen Powis, bu komplo teorilerini "çileden çıkarıcı ve tiksindirici" şeklinde yorumluyor ve şöyle diyor:

"Doğru olan şu; cep telefonu ağları özellikle de ailelerimizi ve arkadaşlarımızı göremediğimiz, evlerde kaldığımız şu dönemde hepimiz için çok kritik. Böylesine bir krizle uğraşıyorken, bu altyapıya karşı saldırı yapanlara karşı öfke duyuyor ve onlardan tiksiniyorum."

Komplo teorileri cazip; ünlüler de işin içinde

İşin komik yanı, komplo teorilerine destek olan ünlü sanatçılar da var. Bunlar arasında Amanda Holden ve Woody Harrelson ilk sırada sayılıyor. Gerçi Harrelson sonradan vazgeçmiş gözüküyor[3].

5G aleyhine propoganda aylardır var. Önceki makalemizde, Facebook üzerinde aylardır 5G kampanyası yapanlara örnekler vermiştik[1].

Bristol Üniversitesi'nde pediatri profesörü Adam Finn, "Bu ağların bize sağladığı internet bağlantıları, salgına verdiğimiz yanıtı ve bunun üstesinden gelmek için araştırma yapma çabalarımızı koordine etmek için kullandığımız en önemli araçlardan biri" diyor.

Bu saçma sapan teorileri yayan insanların bunu farkına varması lazım, iyi bir şey yapmıyorlar. Çünkü; "5G ve Koronavirüs arasında bir bağlantı olduğuna dair bir kanıt yok."

Cep telefonlarını hayatlarımızdan atalım mı?

Bu önemli bir soru. Elektromanyetik frekansların insan sağlığı üzerindeki etkisi uzun zamandır tartışılıyor. Ancak bu tartışmalar hep, "radyasyon ve kanser" türü tartışmalar. Yani elektromanyetik frekansların aynen X-Ray yani röntgen ışınları gibi deriden vücudumuza nüfus edeceğini ve oradan da kanser yapacağını düşünenler var.

Bu nedenle ülkemizde de çok sayıda "mahallemde baz istasyonu istemem" kavgası çıkmışlığı var[4]. Ancak uzmanlar, cep telefonunun yaydığı radyasyonun ışıma (iyonlaştırıcı) değil, ısı formatında olduğunu söylüyor[5]. Işıma yani "iyonlaştırıcı" radyasyon kanser yapıcı özelliğe sahip.

Yukarıdaki bölümde ki her iki İngiliz uzman da söylüyor; evde kaldığımız bugünlerde ailelerimize ve arkadaşlarımıza bağımızı sağlayan en önemli araç, cep telefonları. Ayrıca hem de salgına verilen cevap (yani hastaları iyileştirme, aşı bulma, karantina vs. vs.) için kullanılan bir araç olduğuna dikkat çekiyorlar.

Eğer "cep telefonu kullanalım" diyorsak, bunun anlamı "elektromanyetik dalgalara katlanacağız" demektir. Bu ise kulağımıza dayadığımız cep telefonundan aldığımız ısı şeklindeki radyasyon (kafamızı bir düşük ısılı ocağa dayamışsız anlamına gelir) ve baz istasyonlarının 9 metreden fazla yakınına yaklaşmamak şeklinde bir duruma işaret eder.

Ama tabi "dünyada bundan sonra cep telefonu kullanılmasın" seçeneği de önümüzde duruyor. Kaç kişi kabul eder bilmem.

Cep telefonu kanser yapıyor mu? Şu ana kadar cep telefonlarını kullandığımız kısacık sürede (son 20-25 yıl) buna dair bir işaret bulunmuş değil. Ama süre henüz kısa, 30 sene olarak kabul edilen "1 nesil" bile daha geçmedi. Onu da not edelim.

5G Koronavirüs salgını yaratmaz

5G Koronavirüs salgını yaratmaz Bunu bu konuda çalışan uzmanlardan kime deseniz gülmekten ölür. Ama 5G konusunda başka ciddi tartışmalar sürüyor;

Bir tarafta 5G'nin özellikle "makineden-makineye" ya da başka deyişle nesnelerin internetine (IoT) güç vereceği, bunu da çok sayıda elektromanyetik dalga yayan cihazla yapacağı için etrafta yayılımın artacağı endişeleri var [6]. Diğer tarafta 7 yıldır yapılan bir araştırmanın sonucuna göre herhangi bir zararı yok. Bu araştırmayı konunun tam da ilgilisi olan ICNIRP (Uluslarası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu) yayınlamış durumda[7].

Ama!.. Konumuza dönersek; bizim bu iki taraflı tartışmadan payımıza düşen bilgi şu: 5G konusunda endişe varsa da Koronavirüs ya da günümüzde gördüğümüz salgını yaratmak için değil. Başka konuda var.

Sonuçta 5G, kendisinden önceki 1G, 2G, 3G ya da 4G2den faklı bir şey değil. Hepsi elektromanyetik frekanslar yayıyorlar. Üstelik bu frekansları doğa da üretiyor. Hatta güneşten de, hele patlamalar döneminde bu elektromanyetik dalgalara maruz kalıyoruz. Bu açıdan 5G yeni bir şey getirmiyor. Sadece dalga boyu farklı.

Peki bu söylentiler nereden geliyor?

Valla söylentiler nereden geliyor tam olarak tabi ki bilmiyoruz. Doğrusu Koronavirüs salgınını henüz Çin'de sürerken, ocak ayındaki yazımızda "acaba biyolojik saldırı mı?" diye sormuştuk [8]. Aradan geçen 2 aydan sonra şimdi; "eğer bir saldırı ise, ekonomik saldırıdır" diye düşünüyoruz.

Eğer bu ekonomik saldırı ise, muhtemelen bir tarafında, 1980'de dünyada başlayan taşeronluk (outsource) dalgasının yarattığı KOBİ (küçük ve orta ölçek) firmaların yok edilmesi vardır[9]. Eğer bu tür bir olay değilse bile, sonucun bu olacağı şimdiden gözüküyor. Ne de olsa günümüz GAFA dünyası. Dünyada Google - Amazon - Facebook - Apple (GAFA) gibi her işi yapan ve de bir çok ülkenin GSMH'den daha büyük gelire sahip dev firmalar var.

Diğer yandan Çin'e yönelik bir "ticaret savaşı" saldırısı olabilir diyenler de var. Gerçi tam tersini iddia edenler yani Çin'in saldırdığını söyleyenler de mevcut. Ama sonuçta şunu görebiliyoruz; ABD 5G konusunda yaya kaldı[10]. Hatırlarsanız, geçen yıldan bu tarafa gelen ABD-Çin ticaret savaşı var. ABD habire engellemeye çalışsa da, öyle bir göbeğinden bağlı ki, iPhone'undan diğer bir sürü elektronik cihazına kadar, hepsi Çin'de yapılan üretime bağımlı ve yavaş yavaş hepsi için muafiyetler verildi. Yetmedi, Trump ve ekibinin adeta tehdit ettiği İngiltere ve Avrupalı yetkililer, Huawei'ye onay verdiler. Huawei'in kurucusunun kızının da hala rehin olduğunu hatırlatalım.

Yani ABD, Çin'i durdurmak için sadece orada kalacağını düşündüğü bir virüs mü yarattı? Ne de olsa, mesela Gürcistan'da 350 milyon dolar yatırımla 2011'de kurdukları bir laboratuvar var. Soğuk savaşın artıkları için kurduk deseler de, "ne alaka" diye soracağımız bir laboratuvar[1]. Benzer şekilde dünyanın her tarafında yüzlerce başka laboratuarları olduğunu da Ruslar söylüyor.

Şimdi Çin'e ders vermek için bir virüs yarattılar ama sonra bu virüs beklenenden daha saldırgan çıkıp dünyaya mı yayıldı bilmiyoruz. Ama ABD ve Trump, uzun süre virüsten etkilenmeyeceklerini sanıp, ihmalkar davrandılar. Dolayısıyla şimdi bu 5G söylentilerinin arkasında Trump'ın "algı yaratma" motivasyonu ve tam da seçim olduğu sene, yaptığı yanlışlıkları örtme çabası da olabilir.

Trump başarısızlığını başka yöne mi çevirmeye uğraşıyor?

Bu sene ABD'de başkanlık seçimleri var. Trump ise salgını hafife alarak ve gerekli önlemleri zamanında almayarak büyük bir hata işledi.

ABD basını, bu salgının "Pearl Harbour" ve "11 eylül" olaylarından bu tarafa gelen en büyük hatta daha fazla dikkat çekici istihbarat başarısızlığı anlamına geldiğini söylüyorlar[11]. Bu habere bakarsanız, Trump'ın liderliğinin hataları şu şekilde sayılıyor:

Şimdiye kadar, Trump'ın liderlik stili hakkında, Amerikalıların şimdi karşı karşıya kaldığı kötüleşen Koronavirüs pandemisini açıklayan üç acı verici gözlem var.

* Birincisi, ne kadar kötü düşünülmüş, bilgisiz veya yanlış olursa olsun, kesinlikle bir şeye inandığında, o ilk izlenim veya yargıya tamamen bağlı kalıyor. Liderler alışılmadık şekilde kibirli ve aşırı güvenlidir; birçoğu için, yüksek güç seviyelerine yükselmiş olmaları, içsel bilgeliklerinin kanıtıdır. Ancak gerçekten bilge liderler otantik olarak geri bildirim ve eleştiriler ister, aktif olarak açık düşünürlerdir ve fikirlerini değiştirebilirler. Tüm hesaplara göre, Trump bu yetkinliklerden yoksundur.

* İkincisi, Trump'ın kararları son derece geçişken, yani kendisiyle temasa geçen hemen hemen her memur veya danışmanın düşüncelerini ve davranışlarını etkiliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, başkan çevresini, onun gibi görünen, düşünen ve hareket eden insanlarla doldurmuş. Böylece, yanlış veya itibarsız yorumları ile, onurlu askeri, istihbarat ve iş liderlerinin fikirlerini dönüştürmede dikkate değer bir yeteneğe sahiptir. Ve eğer biri cumhurbaşkanının fikirlerini yeterli yoğunlukta sürekli olarak tekrarlamaz ise, kovulur veya işten çıkarılmalarının herhangi bir zamanda yakın olabileceği kendisine sezdirilir. Bunun en son örneği, başkanın vazgeçilmezi Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörü Anthony Fauci'nin son raporudur[12].

* Üçüncüsü, kötü kararlar federal hükümetin politika yapıcı bölümlerinde neredeyse hiçbir direnişle, hatta makul bir sorgulamayla bile karşılaşmıyor. Genellikle federal kurumlar, Beyaz Saray'ın politikayı en iyi uygulayabileceğine inandığı yetkililer tarafından yönetiliyor. Bu yetkililer genellikle bir dereceye kadar özerkliğe sahip; ama Trump altında değil. Tarihsel olarak partizan olmayan ulusal güvenlik veya istihbarat liderliği pozisyonları bile, siyasi olmayan çalışanların kariyerine yönelik endişeleri geri çekmek veya açıklamak için gereken deneyim veya uzmanlığa sahip olmak yerine, ideolojik olarak Beyaz Saray ile uyumlu kişiler tarafından doldurulmuş.

Bu nedenle de, Trump'ın yanlış varsayım veya ifadeleri günlük politikada uygulamaya sokuluyor.

Anlayacağınız Trump önce "Koronavirüs" ifadesi yerine "Çin Virüsü" ifadesiyle dikkati başka yöne çekmeye çalıştı. Yetmeyince "Çin'e dava açma" konusu gündeme geldi. En sonunda ise şimdi bu "5g" konusu var. Malum 5G'de en ileri durumda olan sadece Çin var.

Son söz : Koronavirüs'ü 5G yaratmadı

Yukarıda yazdık ama tekrarlayalım; 5G ile Koronavirüs arasındaki ilişki olayı teknik olarak bakıldığında komik duruyor.

Bu cümle ile 5G sağlık açısından sorunsuz bir teknolojidir iddiamız yok. Yukarıda bahsettik, 5G konusunda "kanser"e yönelik araştırmalar sürüyor. Bu konuyu uzmanlara bırakıyoruz.

Ama Koronavirüs konusunda komplo teorilerine inanacak kadar saf olmayın. Sorgulayın!

