Koronavirüs salgınından önce 100 liraya satılıyordu; ateş ölçerlerin fiyatı 7 katına çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından önce 100 liradan satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya yükseldi.

Türkiye'de 168 kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlar maske, eldiven ve temassız ateş ölçerlere yoğun ilgi gösteriyor.

İndependent Türkçe’den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre, bir eczane çalışanı, "Temassız ateş ölçerler şu an piyasada yok. Daha önce 100-150 liraya satılan cihazlar şu an 600-700 lira civarında" dedi.

Cihazların temininde sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Uhud Eczanesi çalışanı da, normal temassız ateş ölçer cihazın uzun süredir piyasada olmadığını söyledi.

"Temassız ateş ölçer cihazın fiyatı salgından sonra 600-700 TL’ye çıktı" diyen eczane çalışanı, "İnsanlar bulmakta zorlanıyor. Daha önce 100-150 TL’ye satılıyordu, şimdi bulabilen de şanslı” dedi.

“Fırsatçılar fiyatı yükseltti”

Koronavirüs salgının sonra temassız ateş ölçerlere ilginin arttığını kaydeden Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise, "Fiyatların kat kat artması gibi şikayetler bize de geliyor. Bunu istismar eden fırsatçılar fiyatları yükselttti” dedi.

TIKLAYIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Covid-19'un tedavisinde kullanılacak ürünlere hızlıca destek vereceğiz; fırsatçıların canını yakacağız