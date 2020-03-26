Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Covid-19'un tedavisinde kullanılacak ürünlere hızlıca destek vereceğiz; fırsatçıların canını yakacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında alınan bir takım kararları açıkladı. Yatırım teşviklerinden yararlananların bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kâr payı desteğinden aynen faydalanabileceklerini söyleyen Bakan Varank, virüse yönelik ürünlere de destek sağlayacaklarını kaydetti.

Fırsatçılık yapan firmaları da bir kez daha uyaran Bakan Varank, "Bu fırsatçıların canını yakacağız. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.

Alınan kararları açıklayan Varank'ın ifadeleri şöyle:

* Covid-19'un global bir tehdide dönüşmesiyle medikal ekipmanlarda yüksek bir talep artışı oldu. Talebi karşılamak için üreticilerimizle sürekli temas halindeyiz.Vereceğimiz destekleri tam da bu ihtiyacı sağlıklı bir şekilde karşılamak için devreye soktuk. Böylece düzgün ve dürüst işletmeleri destekleyerek fırsatçıların spekülasyon yapmasını engellemiş olacağız. İhtiyaca göre vereceğimiz bu desteklerle atıl kapasite oluşmasına da izin vermeyeceğiz.

* KOSGEB paketimizin ikinci ayağında alacaklarının ertelenmesi var. KOBİ'lerimizin 30 Haziran'a kadar yapılması gereken ödemeleri 3 ay öteledik. İşletmelerin ödeyecekleri taksitlerin tamamı bu düzenleme kapsamına alındı. Yani vade sayısı değişmeyecek herhangi bir yasal faiz de uygulanmayacak.

* KOSGEB paketinin son ayağında ise proje yükümlülüklerine getirdiğimiz dört ay ek süre var. Proje süresi ya da girişimcilik programı kapsamında 11 Mart'a kadar yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek süre veriyoruz. Burada amaç projelerin devamlılığını sağlamak ve olası kesintilerin önüne geçmektir. Bu durumdaki işletmeler bize ek süre taleplerini iletebilirler. Karar süreçlerini oldukça hızlandırdık. Talep eden KOBİ'lerimize gerekli anda sür uzatımını hemen vereceğiz.

* Yatırım teşvikleri ile ilgili de önemli bir adım attık. Verdiğimiz kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Yatırım teşviklerinden yararlananlar, kullandıkları kredi faizinin veya kâr payının bir kısmını bildiğiniz gibi bakanlığımız karşılıyor. Mevcut uygulamada firmalar bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden faydalanamıyorlardı. Aldığımız kararla bu dönemde bankalara yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar bu döneme ilişkin banka ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde faiz ve kâr payı desteğinden aynen faydalanabilecekler.

* TÜBİTAK tarafında da sizlerle paylaşmak istediğimiz yeni adımlarımız var. Biz tüm taraflarla yoğun iletişim halinde her fikirden istifade etmeye çalışsak da hiçbir öneriyi atlamak istemiyoruz. Bu sebeple Covid-19'la mücadele kapsamında girişimcilerin ve bilim insanlarımızın getirecekleri projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık. Bugün itibariyle çağrıya çıkıyoruz. 2 Nisan'a kadar açık olacak bu çağrılar maksimum bir hafta içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. Covid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere; ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara; hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren AR-GE projelerine; salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz. Bu alanlarda çalışanlar TÜBİTAK'ın bu programına hızlıca başvurabilirler.

* Bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanmamız gereken böyle bir dönemde yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK Covid-19 Portalı'nı da bugün itibariyle devreye aldık. Araştırmacılarımızın birlikte iş yapmaları ve güçlü bir sinerji oluşturmaları çok önemli. Bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde birlikte başarma anlayışı ile tasarladığımız bu interaktif portalda Covid-19 ile ilgili ülkemizin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer veriyoruz. Portalda araştırmacılara da özel bir bölüm oluşturduk. Bu konuda çalışan bütün araştırmacılar veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecekler.

* Bu dönemde bilim insanlarımız ve işletmelerden TÜBİTAK süreçlerindeki yükümlülük tarihleriyle ilgili yoğun talepler aldık. Tıpkı KOSGEB'de yaptığımız ertelemelere benzer şekilde TÜBİTAK'ta da süre uzatımları yapılmasına karar verdik. TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm projelerin teslim sürelerini 3 aya kadar erteledik. Ayrıca çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru sürelerini de uzattık.

* Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. 31 Ocak'ta TÜBİTAK ve üniversitelerden bilim insanlarımızla aşı geliştirme koordinasyon toplantılarına başladık. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için Covid-19 alt platformunu oluşturduk. Devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanları belirledik, destek süreçlerini başlattık. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece kolaylıkla dahil edeceğiz. Bürokratik süreçleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdık diyebiliriz.

* Fırsatçıların canını yakacağız. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak. Yerli solunum cihazının seri üretimine başladık.