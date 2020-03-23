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Koronavirüs

Koronavirüs'e yakalanan Olga Kurylenko: Tamamen iyileştim

"Şu an oğlumla vakit geçirmenin tadını çıkarıyorum"

23 Mart 2020 11:27

James Bond serisindeki rolüyle tanınan Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko yeni tip Koronavirüs'ü  (Covid-19) atlattığını duyurdu. 

Kurylenko, hastalığıyla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

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Şöminenin başında oğlunu kucağına aldığı bir fotoğraf paylaşan 40 yaşındaki  oyuncunun ağzında maske olması dikkati çekti. Kurylenko, “Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca çok kötü hissediyordum ve çoğunlukla yataktaydım. Yüksek ateş ve baş ağrım vardı. İkinci hafta ise öksürük ve yorgunluktan başka bir şey yoktu. İkinci haftanın sonunda tamamen iyi hissetmeye başladım. Şu an oğlumla vakit geçirmenin tadını çıkarıyorum” dedi.

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