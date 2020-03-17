Koronavirüs'e yakalanan Olga Kurylenko neler yaşadığını anlattı

Yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklanan Ukraynalı ünlü oyuncu Olga Kurylenko, yaşadığı deneyimi Instagram sayfasından anlattı.



Kurylenko, mesajına kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederek başladı. Sonra da kendisine Koronavirüs'le ilgili en çok yöneltilen soruları yanıtladı.



Hürriyet'in haberine göre; evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: "Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.



Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti.



Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı. Olga Kurylenko, Koronavirüs'ü nereden kaptığına yönelik soruya da "Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir" diye yanıt verdiği.