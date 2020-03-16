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Koronavirüs

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, Koronavirüs'e yakalandı

16 Mart 2020 11:04

Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın” dedi.

Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum Solace’de rol almıştı ve Russell Crowe’un Çanakkale’de çektiği ‘Son Umut’ (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.

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